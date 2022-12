Mladíka v kostele v Bašce prý ubodal kamarád. Na místo přijel autem a čekal

Mluvili o něm jako o skvělém, bezproblémovém klukovi, který chtěl po maturitě na vysokou školu. „Chtěl být učitelem jako jeho táta. Holku, tu myslím, neměl,“ shodli se spolužáci ze třídy, kteří v pátek na lavici, kde jejich zavražděný vrstevník seděl, zapalovali svíčky. Před průmyslovkou byl vyvěšen i černý prapor.

Baška se probudila do rána po vraždě v kostele. Obec je v šoku

„Strašná tragédie, kterou tu nikdo nepamatuje,“ kroutil hlavou starosta Bašky Tomáš Břežek. Deník mu položil otázku, zda může potvrdit, že k objasnění čtvrtečního zločinu výrazně přispěl obecní strážník a bezpečnostní kamery. „Proto je tady máme, detaily ale sdělovat nebudu," odpověděl starosta.

Policie už obvinila vraha, hrozí mu až dvacet let vězení

"Krajští kriminalisté řeší od včerejšího dne násilný trestný čin, při kterém došlo k úmrtí osmnáctiletého mladíka v kostele v Bašce. Ve večerních hodinách kriminalisté zadrželi podezřelého dvacetiletého muže, kterého v pátek vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy," řekla Deníku v pátek mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

"Muži je kladeno za vinu, že dne 30. listopadu 2022 měl přijít do kostela v době, kdy zde poškozený prováděl údržbu varhan, a po předchozím uvážení jej měl z osobních důvodů opakovaně fyzicky napadnout. Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl," řekla dále mluvčí.

V následujících hodinách bude podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvaceti let.