Nový parkovací systém na Kopečku zahrnuje celkem pět parkovacích ploch. Zatímco na největších, u zoo, u Fojtství a U Ovčačky, zaplatí motoristé za celodenní parkování 100 korun (od listopadu do února 60, prvních 15 minut je zdarma), u dvou parkovišť ležících na okraji "obce" byl zvolen odlišný režim. A stanovena hodinová sazba. V době od 7 do 20 hodin (pondělí až neděle) zde řidič vydá z peněženky 40 korun za hodinu.

„Mám dnes v práci volno a vyrazil jsem se psem na procházku do lesa. Nevěděl jsem, že to tady zpoplatnili. A nevěřím svým očím, že chtějí čtyřicet korun za hodinu. Z jakého důvodu? Tady na okraji města. No nic, popojedu do Radíkova, kde je parkoviště. Tam snad bude zadarmo,“ kroutil hlavou zhruba čtyřicátník z Olomouce, který ve středu dopoledne vyrazil na výlet do zeleně na okraji vyhledávaného výletního místa.

„Způsobuje to jenom komplikace. Platí se jako v centru, ale nemám možnost získat dlouhodobou kartu. Vyřeším to zatím tak, že upravím terén tady vedle u cesty a velké auto nechám tam,“ popisoval například hostinský Martin Macek. „Dobře, já to nějak vyřeším, ale co zaměstnanci, co hosté, které nám to odrazuje? Je to nesmysl. Dva tarify by na Kopečku měly zůstat zachovány, nelze chtít stovku po lidech, co přijedou do kostela, ale čtyřicet korun za hodinu, to opravdu přehnané,“ dodal.

Podle mluvčí magistrátu Radky Štědré se dosavadní provoz a zkušenosti s novinkou v parkování na Kopečku budou v příštích týdnech vyhodnocovat. Lidé mají možnost zaslat případné připomínky nebo návrhy na vylepšení.

„Zoologická zahrada společně s komisí městské části Svatý Kopeček sbírají podněty. To bude probíhat do konce října. Následně se budou tyto podklady vyhodnocovat na úrovni příslušného náměstka primátora, odboru strategie a řízení, odboru dopravy a budou se hledat cesty, jak by šly řešit případné problémy,“ uvedla mluvčí.

Předseda KMČ potvrdil, že od počátku testování eviduje podněty. „V průběhu zkušebního provozu byly zjištěny některé nedostatky. Ty se postupně odstraňovaly. Zaznamenali jsme stížnosti týkající se provozní doby parkoviště Radíkovská a cenové hladiny na parkovišti u restaurace U Macků a Radíkovská,“ sdělil František Prášil. „Je také navrženo posunutí dopravní značky zákaz zastavení na příjezdu na Svatý Kopeček, která znemožňuje výhled na navigační displej, který zobrazuje počet volných parkovacích míst na parkovištích,“ zmínil podněty.

Další se týká například Darwinovy ulice, kde systém velkou úlevu nepřinesl. O víkendech a svátcích bývá přeplněna čekajícími auty. Podle místní motoristé zajíždějí na ostatní parkoviště až tehdy, když až na místě zjistí, že parkoviště u zoo je skutečně obsazeno. Padl i návrh přejmenovat Parkoviště Zoo na Parkoviště Darwinova, aby návštěvníci automaticky nezajížděli nahoru k zoo, i když navigační systém ukazuje obsazeno.

Město, přesněji jeho příspěvková organizace Zoo Olomouc, spustilo nový parkovací systém počátkem letních prázdnin. Jeho smyslem je zajistit plynulost dopravy k nejnavštěvovanějšímu turistickému cíli Olomouckého kraje – Zoo Olomouc. Zahrnuje celkem čtrnáct digitálních cedulí, které informují o volné kapacitě parkovišť. Instalovány byly závory na třech parkovištích, kamery, čidla v zemi a další prvky. Náklady si vyžádaly investici 15 milionů korun.

Moderní systém sice pomůže v organizaci dopravy hlavně o víkendech a svátcích, kdy za příznivého počasí míří do zoo tisíce lidí, ale neřeší nedostatek parkovacích míst na Kopečku. Bezvýsledně se jím zabývalo už několik politických reprezentací.

„Pomohlo by záchytné parkoviště a kyvadlová doprava. Nebo výstavba parkovacího domu v blízkosti zoologické zahrady,“ uvedl již dříve náměstek primátora Tichý. „Hledáme kapacity, je snaha to vyřešit, ale není to z majetkoprávního hlediska jednoduchá záležitost,“ poukázal.

Komise městské části volala alespoň po znovuzavedení posilové autobusové linky a větší propagaci využívání MHD při přesunu lidí do zoo. Neuspěla.

„Se znovuobnovením zavedení autobusového posilového vozu 111 se do budoucna nepočítá. Sčítače ve vozech ukázaly jejich nevytíženost a následné ekonomické ztráty,“ vysvětlovala počátkem prázdnin mluvčí zoo Iveta Gronská. „Posílila se ale standardní zastávková linka č. 11. V případě exponovaných dnů reagují řidiči na dispečink, který následně posílá mimořádné posilové vozy,“ dodala.

Bližší informace o parkovacím režimu na Svatém Kopečku jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.zoo-olomouc.cz/parkoviste