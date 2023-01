Ekologičtí aktivisté Děti Země se ani po slavnostním poklepání základního kamene na stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem nevzdávají. Aktivisté podali žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě na již vydané stavební povolení. Pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to není žádné překvapení. „Je to očekávaný krok,“ komentoval žalobu ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Děti Země, ale i spolky Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic proti stavbě dálnice D1 u Přerova brojí dlouhodobě. Šéf Dětí Země Miroslav Patrik už dříve vysvětloval, že chce chránit živočichy a rostliny. Zvlášť chráněné druhy jako skokan štíhlý, volavka bílá nebo žluva hajní by podle něj neměly stavbou dálnice trpět. Dalším požadavkem aktivistů pak bylo odchýlení trasy dálnice o sto padesát metrů od Dluhonic.

Novou žalobou se Děti Země domáhají zrušení stavebního povolení, které vydalo ministerstvo dopravy v prosinci loňského roku a umožnilo zahájení vymodleného úseku. Je to prakticky poslední hrozba, která by ještě mohla rozsáhlou investici zastavit. Zatímco v minulosti podával spolek žaloby společně s dalšími organizacemi - Krajinou Dluhonice a Vodou z Tetčic, nyní žaluje ministerstvo sám.

Stavba dálnice D1 se rozběhla v lednu, a to na celém úseku od Říkovic až po Předmostí. „Soud má na rozhodnutí devadesát dní. V tuto chvíli platí, že máme pravomocné stavební povolení a práce běží podle harmonogramu. Probíhá kácení, dělá se základní vytyčovací síť, a jakmile to počasí umožní, rozběhnou se práce naplno. Předpokládáme, že to bude v dubnu,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

S podáním žaloby počítal také generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. „Vyhráli jsme proces v rámci změny územního rozhodnutí a čeká nás soudní spor v rámci jednotlivých stavebních povolení. Věřím, že budeme vyhrávat i nadále, rozhodnutí soudů byla do této doby striktní a jasná. Doufám, že má za sebou tento úsek klinickou smrt a stavbu už nic nezastaví,“ konstatoval na slavnostním zahájení posledního úseku v Přerově.

Obří zakázku za 6,92 miliard korun realizuje sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc. Součástí úseku dálnice mezi Říkovicemi a Přerovem jsou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny v celkové délce čtyři kilometry a čtrnáct mostů. Nejnáročnějším objektem celé stavby je 940 metrů dlouhá mostní estakáda, která převádí dálnici přes řeku Bečvu, chemičku Precheza a čtyřkolejnou trať Olomouc - Přerov.