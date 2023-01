Do sobotních sedmi hodin ráno napadlo v Jeseníkách mezi deseti a dvacet centimetrů nového sněhu. Nejvyšší čtyřiadvacetihodinový úhrn zaznamenala meteorologická stanice v Městě Albrechticích, a to 25 centimetrů.

Podle předpovědí meteorologů by mělo sněžit a nárazově foukat zhruba do poledne, poté by se mělo počasí uklidňovat.

Hrozí sněhové jazyky

Na Konicku u Prostějova silničáři varují před sněhovými jazyky, které se tvoří také v okolí Šternberka na Olomoucku.

Hlavní silniční tahy v kraji ráno pokrývá rozbředlý sníh, dálnice jsou po chemickém posypu zpravidla mokré. Na méně důležitých cestách je ve vyšších polohách vrstva ujetého sněhu s posypem.