Na rozdíl od minulých let skrápěl poutníky v úterý až do odpoledních hodin vytrvalý déšť. Většina z přítomných proto využila nabídky organizátorů a skryla se před kapkami do pláštěnek, které jim rozdali.

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a jeden z blízkých spolupracovníků papeže Františka.

Přítomen byl i nový papežský nuncius v České republice, pětašedesátiletý arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, jenž nahradil Charlese Daniela Balva, kterého papež v lednu poslal do Austrálie.

V nových pozicích koncelebrovali slavnostní mši kardinál Dominik Duka, jehož pozici Primase českého a arcibiskupa pražského převzal Jan Graubner a čerstvě ustanovený administrátor Arcibiskupství olomouckého, biskup Josef Nuzík.

Hudební doprovod letos nově zajišťovala dechová hudba čítající více než sto muzikantů z různých částí naší země.

Kázání o zločinné válce

Kardinál Michael Czerny v kázání přirovnal sovětské impérium k babylonské věži.

„Snaha zvrátit běh dějin a obnovit staré impérium vede dnes k zločinné válce vedené nejen proti svobodné Ukrajině, nýbrž proti celému civilizovanému světu. Dějiny nás však učí, že všechny babylonské věže pýchy, lži a násilí, všechny uzavřené společnosti, jsou odsouzeny k pádu,“ uvedl.

Církev má být v nynějším zraněném světě podle kardinála jakousi polní nemocnicí a učitelkou vnitřního pokoje. „Vstřícnost vůči cizincům a přistěhovalcům je jedním z božích příkazů, prostupujících Písmo svaté Starého i Nového zákona," řekl Michael Czerny.

Česká republika podle něj patří k zemím, které nyní prokázaly a stále prokazují velkorysou vstřícnost vůči obětem války na Ukrajině.

„O České republice se říká, že patří k nejvíce ateistickým zemím Evropy. Avšak právě ochota ujmout se lidí v nouzi svědčí o tom, že Kristus a jeho láska jsou v této společnosti přítomni. A to i v srdcích lidí, kteří se k církvi nehlásí," podotkl.

Dívky ve svátečních krojích

Mimořádné, bylo i letošní množství lidí, kteří dorazili na poutní bohoslužbu v krojích. V těch svátečních přicestovaly například patnáctiletá Agáta z Hluku a šestnáctiletá Anežka z Ořechova.

„Je důležité dodržovat tradice,“ prozradily Deníku obě mladé poutnice.

Premiérově se do kroje oblekl také starosta Velehradu Aleš Mergental.

„Už pátým rokem zveme na Velehrad krojované páry z celé naší republiky a když se do té výzvy letos přidalo arcibiskupství, tak jsem si řekl, ano, to je okamžik, kdy i velehradský starosta vyrazí na velehradskou pouť v kroji,“ přiznal se Aleš Mergental.

V krojích se u velehradské baziliky objevili rovněž senátoři Patrik Kunčar z Uherského Brodu a Josef Bazala ze Starého Města, který v kroji jezdí na velehradské poutě pravidelně od roku 2010 a nyní je rád, že se přidávají i jeho kolegové.

„Není to úplně poprvé, co jsem se oblekl do kroje, ale dnes je to také kvůli té výzvě arcibiskupství. Nakonec ale hlavně jde o velkou slavnost a příležitost, ukázat krásu našich krojů,“ řekl Patrik Kunčar.

Předlistopadové vzpomínky

Na Velehradě nechyběl ani poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura, jenž přiznal, že poprvé se účastnil velehradské pouti v roce 1985.

„To jsme tady vypískali komunistického ministra kultury Milana Klusáka, který se z toho snažil udělat mírovou slavnost. Tehdy sem přicestoval kardinál Casaroli, protože komunistický režim nedovolil, aby přijel sám papež Jan Pavel II. Brzy poté jsme se však dočkali svobody a papež dorazil i do Velehradu,“ zavzpomínal Hayato Okamura, který na pouť přicestoval i s manželkou Ludmilou.

Přiznal také, že 5. červenec 2022 se pro jeho rodinu stane významným i proto, že se jim v ten den ráno narodil v šumperské porodnici první vnuk. Dostal jméno František.

Mise Cyrila a Metoděje položila v druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství.

Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben v některém z velkomoravských kostelů. Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rostislav, přišli na Velkou Moravu na jaře roku 863. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena slavnost na 5. července.