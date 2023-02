„Výstava je určena pro tři věkové kategorie - děti do desíti a osmnácti let, a pak seniory. V těchto kategoriích jsme ještě zvlášť posuzovali letouny, lodě, auta nebo bojovou techniku,“ přiblížil za pořadatele Petr Kanovský.

Organizátoři, kteří detailně propracované modely hodnotili, přiznali, že vybrat ten nejlepší bylo takřka nemožné.

„Za každým exponátem je obrovský kus práce, takže jsme nakonec rozdali desítky diplomů a drobných cen. Děti, které se modelářství věnují, byly oceněny všechny,“ řekl.

Kromě klasických plastikových a papírových modelů zaujala i dioramata, zachycující konkrétní situaci.

„Mě osobně velmi nadchlo diorama podle reálné fotky. Je na něm zachycen fotograf, který fotí snímek. Přesně jako na fotografii jsou zde rozsypané i nábojnice, což je za mě skvělé. Téma války je všudypřítomné, protože se tímto směrem modelářství ubírá,“ doplnil.

Cílem výstavy bylo podle organizátorů podpořit děti, které se tomuto časově náročnému koníčku věnují. Dospělí nadšenci modelářství zase mohou načerpat nové zkušenosti.

„Děti získají inspiraci, jak se do tohoto koníčku vpravit. Pro dospělé je to zase o tom, aby se potkala skupina lidí se stejným postižením. Na internetu se toho sice probere hodně, ale když se lidé vidí osobně, akce hned získá nádech setkání modelářů. Povedlo se nám výstavu propagovat i na Slovensku, takže přijeli i zdejší modeláři,“ pochvaloval si další z pořadatelů Radomír Zbořil.

"Nešťastný příběh" získal pohár

Velké zastoupení měl na výstavě Klub modelářů z Kelče. Jeden z jeho členů Miroslav Pajdla získal Pohár náměstka primátora Přerova - porota ocenila jeho model lodě a cenu získal i v kategorii Senioři napříč kategoriemi.

„Tento model je pohledný, ale zároveň nešťastný, protože to byla první loď, která byla potopena za druhé světové války řízenou střelou z německé stíhačky. Je to krásný model včetně kamufláže a osudu lodi,“ řekl oceněný Miroslav Pajdla.

Ze stejného klubu přijel na výstavu i Vladimír Matiska.

„Přivezl jsem rakousko-uherské dvouplošníky z první světové války, což je téma, kterému se věnuji. Jako správný modelář musím na každou výstavu dovézt i něco svého. Člověk získá nové zkušenosti, a tím se posouvá,“ zmínil.

Podle jeho mínění má první ročník výstavy Plastic Party Přerov rozhodně co nabídnout.

„Jsou tu pěkné modely a je vidět, že se každý vystavovatel zaměřuje na určité měřítko, velikost a druh. Já osobně jsem začal druhou světovou válkou, a teprve pak šel proti proudu času a dopracoval se až do období první světové,“ řekl.

Kvalitu modelů si pochvalovali i návštěvníci. „Díky ní také patří Česká republika spolu se Slovenskem mezi modelářské velmoci. Velkou výhodou dnešní doby je i možnost 3D tisku,“ zmínil návštěvník z Hulína.

Ocenění získal od poroty také Vojtěch Döbert, a to za model Warhammer Underworlds v kategorii figury a busty bez rozdílu měřítka.

„Je to v podstatě společenská hra. Člověk si koupí figurky, slepí je, nabarví a může s nimi hrát. Má to tedy i přidanou hodnotu,“ popsal. I on je z výstavy nadšený. „Dost mě to překvapilo, protože byla velká účast i velká konkurence,“ uzavřel.