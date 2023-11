Celkem chtějí lesníci do zemědělské krajiny na Libavé a v Ralsku vysadit aktuálně na čtyři a půl tisíce stromů.Podle VLS je již na Libavé do budoucna vyloučen chov zubra evropského. Lokalita není podle odborníků pro mezinárodní záchranný program usilující o návrat tohoto největšího obratlovce Evropy vhodná hned z několika důvodů.

Přesčasy vypovědělo přes 100 lékařů v Olomouci. Co se bude dít v nemocnicích?

„Předně na rozdíl od chovu VLS v Ralsku, který probíhá v největší tuzemské oboře Židlov o rozloze 3800 ha, jde o otevřenou krajinu, kde by zvěř migrovala do okolních zemědělských lokalit, s riziky přenosu onemocnění od hospodářských zvířat, a na samotné Libavé by se dostávala do konfliktu s výcvikem vojsk, který zde probíhá se stále větší intenzitou,“ vysvětloval mluvčí VLS Jan Sotona.

Druhým důvodem je, že Libavá prošla v minulých letech rozsáhlou zalesňovací akcí po kůrovcové kalamitě. „Velkou část její rozlohy tvoří mladé nezajištěné porosty, což není vhodná fáze pro zvyšování koncentrace zvěře,“ uzavřel.