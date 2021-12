Největší boom zažívaly Štěpánské zábavy v devadesátkách, říká zkušený DJ

Od pondělí 27. prosince se podle meteorologické stanice v Mošnově má počasí markantně měnit. Nízké teploty mají vydržet až do úterý 28. prosince, ale už jen v noci. Přes den by měla v úterý teplota vystoupat ke dvěma stupňům Celsia nad nulou a postupně by se měla vyšplhat poslední den v roce a v prvním dnu nového roku až na + 8 stupňů Celsia.

Od středy 29. prosince do pátku 31. prosince má oteplený navíc doprovázet déšť.