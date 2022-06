„Nechápu, proč musí stavba tak malého kousku silnice trvat další čtyři měsíce. Je to pro nás likvidační, protože je cesta převedena do Čechovy ulice a Kramářova je úplně odříznutá od světa. Od té doby, co zrušili provizorní chodník, po kterém se sem aspoň část lidí dostala, jsme téměř na nule,“ posteskla si provozovatelka květinářství v Kramářově ulici.

S přecházením ale zápasí i chodci. Někteří lidé ve snaze dostat se od nádraží do Kramářovy ulice končí uprostřed staveniště.

„Přecenila jsem síly, myslela jsem, že to nějak projdu,“ omlouvala se za pochodu seniorka s holí, která se pak složitě posouvala k východu kolem plotu. „Naštěstí se tou úzkou škvírou nějak protáhnu,“ řekla.

Kompletní otevření v říjnu

Situace v okolí nádraží se hned tak nezmění - hlavní část stavby se nyní přesunula na křižovatku Velké Novosady - Komenského - Kojetínská a průpich bude kompletně v provozu až v říjnu.

„V současné době probíhají práce na propojení silnice z areálu bývalé Juty do Kramářovy ulice a vyvedení dopravy do této části města. Došlo k úpravě místa pro přecházení v Tovární ulici a je zde i upozornění pro řidiče, že se v místě pohybují chodci. Silnice v Tovární, po níž proudí auta ve směru od Zlína na Olomouc, je částečně uzavřena,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Potvrdil, že stavba průpichu skončí až v průběhu měsíce října, kdy se chodcům konečně uleví.

„Těšit se mohou i cyklisté, protože kolem povede cyklostezka,“ doplnil.

Pohodlnější přesuny chodců

A jak se změní režim pro chodce po dokončení průpichu?

„V Kramářově ulici se zprovozní přechod a na křižovatkách bude zelená vlna. Chodci se tedy pohodlně dostanou od nádraží do Kramářovy i Tovární ulice,“ slíbil Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu.

V současné době probíhá hlavní část prací na křižovatce Velké Novosady - Komenského - Kojetínská.

„Od 1. srpna se tato stavba přesune do další etapy - vykope se druhá polovina křižovatky a začnou se dělat konstrukční vrstvy,“ upřesnil.

Takzvaný průpich je součástí vnitřního průtahu městem - tedy jakési „přerovské magistrály,“ která má přispět k větší plynulosti dopravy.

Přerovská magistrála

Průpich o délce 826 metrů bude začínat na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská, silnice protne areál bývalé firmy Juta, povede podél autobusového nádraží a napojí se na Tovární ulici. Po dokončení stavby tu vznikne zcela nová čtyřproudová komunikace.

Odborníci, kteří se na plánech podíleli, slibují, že ve finále bude přerovská doprava plynulejší, rychlejší a bezpečnější, protože průtah se stane jakýmsi sběračem z místních komunikací. Stavba průpichu přijde na 189 milionů korun a Přerov se finančně podílí částkou 22 milionů.