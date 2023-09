„Je pořádné dusno. Divíte se? Nikdo to tady nechce. Všichni to podepíšeme,“ reagovali dva místní obyvatelé, kteří v úterý odpoledne diskutovali u stánku na Sadovém náměstí. „Podívejte se, jak to kolem vypadá,“ ukázal mladší z nich směrem k lavičkám, kde pod stromy popíjelo několik starších mužů pivo. „Další takové zařízení? Nikdy. Je to poslední kapka. Turisty to odrazuje, rodiče se bojí o děti, když jdou do školy,“ zlobili se.

„Obavy jsou zbytečné. Bojí se neznámého. Až jim ukážeme, kde, co a s kým připravujeme, jistě se vše zklidní,“ reagoval na nevoli místních předseda spolku Druhá míle Milan Vašek.

Podle předsedy komise městské části Františka Prášila je rozhořčení na Kopečku nebývalé. I kvůli tomu, že se o záměru dozvěděli z webu olomouckého arcibiskupství minulý týden ve čtvrtek. „Když jsem se ptal Arcibiskupských lesů, proč o tom s KMČ, s námi jako se sousedy nemluvili, dozvěděl jsem se, že žádnou zákonnou povinnost neporušili. Co na to říct? Přitom jsme v minulosti velmi dobře spolupracovali,“ kroutil hlavou Prášil.

Petice proti záměru by se podle předsedy KMČ měla začít podepisovat o tomto víkendu. „Máme zájemce, kteří chtějí obcházet svoje rajóny. Podepsat ji chtějí i obyvatelé sousedních městských částí - Svatý Kopeček pro ně byl vždy spádovou obcí. K dispozici bude zřejmě v restauraci U Macků, v obchodě, místa ještě domlouváme,“ dodal Prášil s tím, že následně petici s podpisovými archy předá vedení města Olomouce a hejtmanství.

Ve čtvrtek se k záměru spolku budou moci na třídních schůzkách vyjádřit také rodiče žáků místní základní školy. Bude připravený petiční arch.

„Neměli jsme vůbec žádnou informaci. V rámci Kopečka je to poslední kapka. Tito lidé by měli prokázat, že se opravdu chtějí zapojit do společnosti nejprve někde jinde, mimo místa, kde je taková koncentrace lidí, škola,“ reagoval ředitel školy Jan Kolisko.

Podporu mají Kopečáci v sousedních Samotiškách. „O záměru, i když se nás bezprostředně netýká, jsme jednali včera na zastupitelstvu. Nesouhlasíme. Podporujeme KMČ Svatý Kopeček. Jestli podepíšeme jejich petici, nebo budeme mít vlastní, to v tuto chvíli ještě řešíme,“ reagovala starostka Samotišek Jana Zaoralová.

Předseda spolku Milan Vašek chce všechny pozvat na Den otevřených dveří. „Ještě upravujeme prostory. Až budou připraveny, uspořádáme Den otevřených dveří. Nechceme se setkávat na nějakých hádajících se seskupeních, ale věcně se bavit o tom, co přesně to je, kdo zde bude a co to přinese okolí,“ vysvětloval Vašek. „S místními už mluvím, kdo se zajímal, s tím jsem se setkal. Vysvětluji, co je pasivní bezpečnosti, doprovázení…,“ dodal.

Služba je podle něj ještě ve fázi registrace. Ve čtvrtek proběhne kontrolní šetření Krajského úřadu Olomouckého kraje.„Jestli budeme mít prvního klienta v listopadu nebo až v prosinci. Dříve to nebude. Lidi budeme nabírat postupně, během prvního půl roku tři, čtyři. Ukáže se, zcela jistě, že není důvod k obavám, naopak klienti se prospěšně zapojí do komunity, mohou pomoci s údržbou veřejného prostranství, konkrétně uklidit po víkendových návštěvnících poházené odpadky, jak jsem se o tom bavil s některými místními občany,“ vyjmenovával.

Vašek připomněl, že podobné zařízení, Nová Šance, již více než 20 let bezproblémově funguje na severu Moravy v Ostravě-Koblově.