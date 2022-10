Kvůli zmíněným opravám nebudou od pondělí 3. října až do středy 16. listopadu jezdit z Pavloviček k hlavnímu nádraží tramvaje a v obou směrech nebude v provozu tramvajová zastávka Hlavní nádraží. Tramvaje budou zastavovat na zastávce Kosmonautů.

„V úseku bude vypravena náhradní autobusová doprava s označením ´X´. V první fázi bude zajíždět jen k zastávce Bělidla, později až na zastávku Pavlovičky,“ informovala mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

Od středy 6. října zahájí Správa železnic rekonstrukci železničního přejezdu v Divišově ulici. Práce mají být dokončeny do poloviny listopadu a bude je provázet úplná uzavírka frekventované silnice.

Dopravní podnik města Olomouce tuto uzavírku využije k opravám tramvajových kolejí na mostě přes řeku Bystřici v Hodolanské ulici a také v křižovatce Jeremenkovy ulice a Masarykovy třídy.

„Dále bude probíhat napojení stávající tramvajové trati na nově budované kryté odstavy tramvají v Jeremenkově ulici,“ vysvětlil dopravně provozní náměstek DPMO Pavel Zatloukal s tím, že hotovo by mělo být ve středu 16. listopadu.

Podle dopravního podniku nešlo poslední dva roky dělat potřebné opravy na dalších vedeních tramvají kvůli uzavírce tramvajová trati na Masarykově třídě.

„Po tuto dobu bylo komplikované nebo nemožné provádět jakékoli větší opravy na ostatních tratích v Olomouci. Proto nyní musíme věnovat více pozornosti i dalším úsekům. Do provozu městské hromadné dopravy zásadně zasahují i omezení dopravy spojená s investičními akcemi jiných subjektů, které se vždy snažíme spojovat s opravami našich tratí. Podobně tomu bude v říjnu na trati do Pavloviček,“ popsal předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Jaroslav Michalík.

Tramvaj přes Nové Sady od 1. listopadu

Kromě tramvajové výluky z Hlavního nádraží do Pavloviček budou další práce na tramvajových kolejích probíhat od pondělí 10. října do pondělí 31. října na Nových Sadech. Bude se tam propojovat stávající tramvajová trať s nově vybudovaným úsekem. První cestující by se tam měli svézt v listopadu.

„Předpokládaný termín zprovoznění nově vybudované tramvajové trati a prodloužení tramvajového provozu na zastávku U Kapličky je od úterý 1. listopadu,“ upřesnil náměstek Pavel Zatloukal.

Podrobné informace o tom, jak budou po dobu oprav jezdit tramvaje a autobusy jsou k dispozici na www.dpmo.cz .

JAK POJEDOU TRAMVAJE

Od čtvrtka 29. září do neděle 2. října budou v provozu tramvajové linky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které budou vedeny bez omezení ve svých běžných trasách. Jízdní řády na toto období budou vyvěšeny na jednotlivých označnících a k dispozici v prodejnách DPMO a na webu www.dpmo.cz.

Od pondělí 3. října do neděle 9. října včetně bude tramvajový provoz zajištěn takto:

Linka X1 – vedena v trase Nová Ulice – Tržnice – Kosmonautů – Žižkovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Nová Ulice

Linka X2 – vedena v trase Neředín, krematorium – Žižkovo náměstí – Kosmonautů – Tržnice – Náměstí Hrdinů – Neředín, krematorium

Linka X3 – vedena v trase Trnkova – Tržnice – Náměstí Hrdinů – Žižkovo náměstí – Kosmonautů – Šantovka – Trnkova

Linka X5 – vedena v trase Trnkova – Šantovka – Kosmonautů – Žižkovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Trnkova

Linka X6 – vedena v trase Nová Ulice – Náměstí Hrdinů – Žižkovo náměstí – Kosmonautů – Tržnice – Nová Ulice

Linka X7 – vedena v trase Neředín, krematorium – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Kosmonautů – Žižkovo náměstí – Neředín, krematorium

Linka U – vedena v trase Nová Ulice – Náměstí Hrdinů – Neředín a zpět. Linka je provozována pouze v pracovní dny.

Linky X1, X2, X3, X5, X6 a X7 budou všemi spoji obsluhovat zastávku Kosmonautů, zastávka Hlavní nádraží nebude tramvajemi obsluhována!

Od pondělí 10. října do pondělí 31. října dojde kvůli napojování nové trati na Nové Sady k přerušení provozu linek X3 a X5. Nahrazeny budou náhradní okružní autobusovou linkou, která bude obsluhovat část trasy. Kromě toho mohou cestující využít běžné autobusové linky zajíždějící na Nové Sady. Podrobné informace a upravené jízdní řády budou na www.dpmo.cz zveřejněny v příštím týdnu.

JAK POJEDOU AUTOBUSY X

Od podnělí 3. října do středy 5. října bude náhradní autobusová doprava s označením X jezdit v úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky.

Od čtvrtka 6. října pak v době opravy železničního přejezdu v Divišově ulici bude náhradní autobusová doprava s označením X zajištěna pouze v úseku Hlavní nádraží – Bělidla. Zastávky Pavlovická a Pavlovičky nebudou obsluhovány. Pro spojení Hlavní nádraží – Pavlovičky mohou cestující využít běžné autobusové linky s odjezdy a příjezdy na zastávku Na Pile. Výlukové autobusy budou vedeny podle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky takto:

· Hlavní nádraží – autobusová zastávka označník „G“

· Fibichova – zastávka linky č. 19

· Autobusové nádraží podchod – zastávka linky č. 19 na ulici Tovární

· Hodolanská – tramvajová zastávka

· Husův sbor – tramvajová zastávka

· Bělidla – tramvajová zastávka

