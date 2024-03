„Zaznamenávat bude okamžitou rychlost na vjezdu i výjezdu z měřeného úseku,“ sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Po umístění radaru na jednu z nejrušnějších olomouckých ulic, kterou vede silnice I/55, volali místní občané. „Lokality se volí na základě požadavků komisí městských částí a po konzultacích s policií,“ uvedla mluvčí.

V Holici sepisovali obyvatelé již v roce 2018 petici a dožadovali se zklidnění dopravy, které by zvýšilo bezpečnost provozu a částečně přispělo ke snížení hlukové zátěže. „Přerovská, to je závodní dráha. Občané po tom volají už delší dobu,“ potvrdil předseda komise městské části (KMČ) František Ryšánek.

Diskuse v těchto dnech vyvolalo zvolené umístění zařízení. Podle některých občanů je nejproblematičtější úsek spíše za mostem ke světelné křižovatce. „Semafor je zde pro některé řidiče ‚startovacím zařízením‘. Ale uvidíme, jak to v Přerovské zafunguje. Jsme rádi, že zde radar je, každopádně to pomůže,“ dodal předseda KMČ.

Město počítá s rozšířením měření do dalších ulic. Radary v Chomoutově v ulici Dalimilova a ve Chválkovicích se totiž podle dosavadních zkušeností velmi osvědčily. Provoz se zklidnil. Ještě letos chce spustit měření rychlosti v Okružní ulici. „A to od 1. července,“ upřesnila Radka Štědrá s tím, že v příštím roce by měla přijít na řadu ulice Jižní.

Výběr aktuálních míst pro instalaci radarů pochválil i krajský koordinátor BESIPU Miroslav Charouz: „Jednoznačně to postupně přinese mnohem více bezpečí pro zranitelné účastníky provozu. Je tam velký pohyb cyklistů, chodců. Jsou tam hřiště. A zejména ve Chválkovicích spousta řidičů přijíždí od Šternberka, vidí kolonu, objíždí to alejí na Svatý Kopeček a dohání ztracený čas. Opravdu se tam jezdí velmi svižně.“

Protože represivní radary v Olomouci přinášejí efekt, obracejí se na radnici obce ze sousedství, kde si už neví s piráty silnic rady. Zařízení bez možnosti zasílání pokut za překročenou rychlost zde nezabrala. Malé obec však samy nemohou zpracovávat data. Radary by chtěli konkrétně v Kožušanech-Tážalech, Dolanech nebo Horce nad Moravou.

„Vzhledem k tomu, že ostrý provoz radarů započal teprve se začátkem letošního roku, zůstávají pro nás v současné době prioritou zejména lokality na samotném území města. Konkrétní forma spolupráce s dalšími obcemi by tak mohla teprve přijít na řadu,“ dodala k poptávce mluvčí olomouckého magistrátu.