Poutní místo v Rudě u Rýmarova bylo v roce 2018 vyhlášeno národní kulturní památkou. V celém Moravskoslezském kraji je národních kulturních památek pouze 19. Tento statut znamená pro poutní místo zvýšený dohled památkářů i snadnější cesty k dotacím.

Sníh uprostřed léta v Rudě u Rýmařova sice meteorologové nikdy nezaznamenali, ale předmětem uctívání je zde obraz Panna Marie Sněžné. Stejný zázračný mariánský obraz známe z římské baziliky Santa Maria Maggiore. Název Ruda napovídá, že je zde bývalá hornická osada. Ožívá tradičně první srpnovou neděli poutní slavností. Na pouť k Panně Marii Sněžné zve rýmařovská farnost v neděli 1. srpna.

Bohoslužby budou slaveny v 9.00 a v 11.00 hodin. První mši svatou bude sloužit biskupský notář Martin Kubeš. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat opat kláštera Nová Říše Rudolf Kosík. Ihned po jejím skončení začíná v pravé poledne křížová cesta po jednotlivých barokních zastaveních až na kalvárii na Křížovém vrchu.Barokní kostel i unikátní křížová cesta vytesaná z pískovce v roce 1760 se nachází v místě, kde na kočáru o pět let dříve havaroval uničovský rychtář Jiří Greschenberger s prvním radním.

„Splašili se jim koně a v nebezpečí života učinili slib, že postaví Panně Marii kostel, když z toho vyváznou. Dobře to skončilo a oni slib splnili,“ popisuje událost text zarámovaný v předsíni poutního kostela. Děsivou nehodu a pád do rokle znázorňuje také obrázek.

Poutní místo v Rudě u Rýmařova se každoročně těšilo vysoké návštěvnosti. Do obce v tento den zajíždějí také kolotoče a stánkaři. O vysoké návštěvnosti poutního kostela svědčí prošlapaný práh při vchodu do chrámu. V minulých letech prošel kostel rekonstrukcí a obnovena je také fara, která slouží jako turistická základna. Penzion U Křížové cesty je součástí nabídky ubytovacích služeb „Apartmány U Trojice“, které provozu ostravsko-opavské biskupství.

Pouť do Rudy u Rýmařova lze spojit s návštěvou Rešova. Odtud vede stezka k vyhledávaným Rešovským vodopádům. Z Rudy je to do Rešova jen 4 kilometry. Na Rýmařovsku stojí za shlédnutí také přehrada Tvrdkov, hornické muzeum v Horním Městě, hrad Sovinec, zámek v Janovicích nebo Muzeum turistických známek ve stejné obci.

Právě z Rýmařova totiž pochází tento oblíbený sběratelský předmět.