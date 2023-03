Čtyřicetiletý muž byl objeven v lese u sjezdovky již bez známek života a první pomoc mu začali poskytovat jeho nálezci, následně horská služba. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu byl na místo pomocí palubního jeřábu po příletu záchranářů z vrtulníku vysazen lékař a snaha o záchranu pokračovala rozšířenou resuscitací.

„Okolnosti nasvědčovaly skutečnosti, že snowboardista vyjel ze sjezdovky a narazil do stromu. Prvotní vyšetření ukazovalo na poranění hrudníku a páteře. Přes veškerou poskytnutou péči muž na místě podlehl svým zraněním a zasahující lékař musel konstatovat jeho smrt,“ doplnil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Jak bylo zjištěno, 40letý muž neměl na hlavě ochrannou přilbu. „Okolnosti a příčiny této tragické události jsou předmětem prověřování kriminalistů. V této souvislosti se obracíme na návštěvníky uvedeného ski areálu, kteří mohli zaregistrovat či mít na kamerovém záznamu zachyceny okolnosti předcházející tragické události či samotnou událost, aby kontaktovali bezplatnou telefonní linku 158,“ požádala svědky o případnou pomoc Pavla Jiroušková z Policie ČR.

K TÉMATU

Povinnost nošení lyžařské přilby. Jak je to v Česku a jinde v Evropě

Česko Povinnost není definována zákonem. Už řadu let se ale po zavedení povinnosti volá.

Slovensko Přilbu musí nosit děti do 15 let věku

Polsko Přilbu musí nosit mladiství do 16 let věku.

Rakousko Nejednotné podmínky. Přilby musí nosit děti do 15 let věku, s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska.

Itálie Přilbu musí nosit osoby do 18 let věku. A to nejen při lyžování či snowboardingu, ale také při sáňkování.

Německo Nošení přilby je doporučené, ale není povinné.

Chorvatsko a Slovinsko Přilbu musí nosit děti do 15 let věku.

Švýcarsko Povinnost není dána zákonem.

Francie Povinnost není dána zákonem, některé skiareály se ale v tomto řídí vlastními předpisy.

Pokuty za nedodržení povinnosti

Polsko 20 až 5000 zlotých

Itálie 30 až 200 eur

Slovensko Pokuta ne, ale provozovatel může takovou osobu vykázat ze sjezdovky.

Rakousko Bez pokut. Osobě mladší 15 let bez helmy je ale v některých případech zakázán vstup na lyžařský vlek.