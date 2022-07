Do kostela přišli hlavně starší lidé, mezi nimi i pozůstalí těch, kteří tehdy zemřeli.

„Pod troskami domu, který se zřítil, byla i moje maminka. Ta bydlela v nejhůře postižené části obce, v ulici Loučka. Pokoušeli jsme se ji zachránit, ale už bylo pozdě,“ řekl s pohnutím v hlase Alois Špalek.

Troubky uctily oběti povodně ´97, v kostele i u památníku

Většinu obětí katastrofálních záplav znali dobře i manželé Lehcí.

„Na našem konci zemřeli rodiče jednoho z místních obyvatel. Přišli jsme sice o dům, ale nebyli jsme sami, těch lidí tady bylo podstatně více. Když náš dům spadl, odstěhovali jsme se jinam,“ řekla Anna Lehká.

Troubky 1997: noc hrůzy, apokalypsa. Tyto fotky připomínají tragédii

„Člověk si vždycky touto dobou vzpomene, jaké to tady bylo předtím. Troubky jsou teď ale jiné, protože jsou v novotě. Nestěžujeme si, jsme tady spokojení,“ dodala.

Živé vzpomínky

Starosta Troubek Radek Brázda má na ničivou povodeň osobní vzpomínku.

„Nikdo tehdy nevěděl, co má dělat. U rodičů byla rozestavěná nástavba a sestra bydlela v sousední ulici, odkud se chtěla i s dcerkou dostat k nám. Bohužel to nezvládla a skončila u rodičů manžela. Události v noci tam ale byly dost dramatické, protože se barák začal sesouvat k zemi a oni po deskách přelezli na garáž, která byla z pevných materiálů. Tam přečkali až do ranních hodin. Vrtulníky začaly lidi ráno vytahovat z baráků, takže se jí naštěstí podařilo zachránit i s malou dcerkou,“ vylíčil.

On sám se dostal do bezpečí díky bratrancům, kteří je odvezli na člunu 8. července večer. „Na lodičce odvezli mě, rodiče a tetu s bratrancem na hřiště, odkud jsme se pak evakuovali,“ popsal.

Podle něj je pro místní obyvatele vzpomínka na ničivé povodně i po pětadvaceti letech živá.

„Za každým tím zmařeným životem je nějaký tragický příběh, který symbolizuje to, jak nečekaně a prudce povodeň do obce vtrhla. Nejhorší byla ta úplná tma, slyšeli jsme jen bučení krav z místního družstva. Nad ránem začaly praskat domy a po rozednění jsme spatřili tu obrovskou spoušť,“ vzpomněl.

Přestavba obce

Katastrofální záplavy obec se dvěma tisíci obyvateli zcela změnily.

„Tvář naší vesnice je dnes úplně jiná. Ulice Loučka, Na Dolách, Vrbí, K Záložně, což byla stará zástavba z konce 19. století, vzaly za své. Dnes jsou zde moderní ulice a domky. Hodně nám pomohl Český červený kříž, který stál za projektem malometrážního domku pro starší obyvatele, kteří přišli o dům. Lidé se chtěli vracet a spousta starších měla vidinu toho, že obec postaví bytovky a budou se sem moci nastěhovat, což se také stalo. Díky tomu obyvatel v Troubkách moc neubylo,“ konstatoval starosta.

Obec není ani po pětadvaceti letech chráněná proti velké vodě - s navrženými opatřeními Povodí Moravy totiž místní dlouho nesouhlasili. Navrženým opatřením ochrany je prstencové ohrázování.

„Máme schválený územní plán, ve kterém jsou protipovodňová opatření jako veřejně prospěšná stavba. Jednáme s vlastníky a vykupujeme pozemky. Řešíme také směny s těmi, kteří mají veliké zábory, protože aktivně hospodaří. V současné době nám zbývá dořešit 14 procent pozemků,“ uzavřel starosta.