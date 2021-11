To v úterý 16. listopadu slavnostně otevřeli zástupci Moravskoslezského kraje, Muzea Novojičínska, společnosti Tatra Trucks a města Kopřivnice. Nově otevřené muzeum požehnal biskup Martin David.

V muzeum, které spravuje Muzeum Novojičínska, je k vidění osmdesát vozidel značky Tatra. Rozdělená jsou do různých tématických celků, ať už chronologicky nebo podle zaměření, jako například vojenská, hasičská, cestovatelská nebo závodní vozidla. Expozici doplňuje část motocyklové sbírky, kterou věnoval jistebnický sochař Miroslav Rybička Moravskoslezskému kraji.

Návštěvníkům přináší nové muzeum něco, co doposud neměli možnost vyzkoušet. S pomocí aplikace, kterou si budou moci stáhnout do mobilního telefonu, nebo s pomocí tabletu, který si v muzeu zapůjčí, se jim expozice rozšíří o další rozměry.

Dodavatel technologie David Mařák vidí její velký přínos už v tom, že návštěvník si může zapnout texty v angličtině, polštině a podobně.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

„Návštěvníkovi se například otevře fotografie v dalších vrstvách, takže může vidět další dobové fotografie nebo video, může využívat různé animace,“ vysvětlil pro Deník David Mařák a jako další příklad předvedl, jak si zejména dětský návštěvník může vybrat některé z vozidel, například Tatru 815, kterou si virtuálně přenese do prostoru na plochu muzea, a může si s ní zajezdit. Nechybí ani trojrozměrné pohledy na vystavené automobily nebo možnost virtuálně nahlédnout do nitra některých automobilů.

„Je to proto, aby návštěvníci vystavené modely neosahávali,“ poznamenal David Mařák s tím, že možnosti využití nových technologií v muzeu se ještě rozšíří. „Například pokud bude podvozek, který bude mít více variant, tak bude mít návštěvník možnost vybrat si virtuálně nástavbu podle svého uvážení,“ dodal.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák při slavnostním otevření muzea v úvodní řeči zdůraznil, že nákladní auta jsou to, co tvoří genetický kód zdejších lidí. „Je v něm vidět um našich inženýrů, našich techniků a já pevně věřím, že to je um, který bude odkazem i do budoucna,“ vyslovil naději Ivo Vondrák.

Za vznikem nového muzea stojí iniciativa akcionářů společnosti Tatra Trucks Michala Strnada a Reného Matery. René Matera ve svém krátkém vystoupení připomněl, jak přesvědčoval sběratele tatrováckých vozidel Jiřího Hlacha, aby jim pomohl zkonsolidovat globální sbírku Tatry. „Dali jsme mu jeden velký slib, že uděláme vše proto, aby ty jeho veterány měly do budoucna vybudované reprezentativní prostory. Dnes vnímám, že se nám to podařilo a že jsme splnili slib,“ uvedl René Matera.

Na projektu muzea pracovalo zhruba dvě stovky lidí různých oborů a profesí, rekonstrukce budovy trvala rok a půl, dalšího půl roku trvala instalace expozice. Celkové náklady na vybudování muzea a expozice byly 171,1 milionu korun, z toho 105 milionů korun šlo z Evropského fondu pro regionální rozvoj, šest milionů korun poskytl stát a zbytek dal Moravskoslezský kraj.

Dalších 31 milionů korun investovalo město Kopřivnice na úpravu veřejného prostranství v okolí muzea a vedlejšího depozitáře Slovenské strely. Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný řekl, že je velmi rád, že se vše podařilo místo přitahuje návštěvníky z Kopřivnice i širokého okolí.

„Vzhledem k tomu, že jde již o třetí muzeum automobilů v našem městě, chci věřit, že Kopřivnice nebude jednodenním cílem návštěvníků Beskyd, ale turisté zde budou hledat také ubytování, stravování a tím se vytvoří podmínky pro rozvoj podnikání,“ podotkl Miroslav Kopečný.

Všichni zúčastnění věří, že muzeum se stane vyhledávaným cílem nejen milovníků automobilů. Důvody nastínil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita. „Máme tady jedno z prvních míst, kde budeme moci rozvíjet propojení klasické muzeologie s nastupujícími moderními technologiemi,“ uzavřel Zdeněk Orlita.