Po světovém šampionátu hráčů do dvaceti let se zřejmě v přízemí objeví nové nástěnky - se jmény brankáře Tomáše Suchánka, kapitána Stanislava Svozila a útočníka Martina Ryšavého. Pro děti z hokejových tříd jsou už teď tři bývalí absolventi školy hrdinové.

Napínavá utkání světového šampionátu, na kterém září i přerovský trojlístek, bedlivě sledují i páťáci ze ZŠ Želatovská. „Pocity po tom gólu na 2:1 v utkání se Švédy byly skvělé. Sledoval jsem to doma s taťkou a jásali jsme společně. I na finále se budeme dívat,“ líčí jedenáctiletý Marek Vítámvás, který se netají tím, že by chtěl v budoucnu dosáhnout podobného úspěchu.

„Je skvělé, že postoupili do finále, hrají dobře. Kdyby vyhráli, určitě bych chtěl, aby přijeli k nám do třídy a ukázali medaili. I kdyby ale nezískali zlato, i druhé místo je super. Je skvělé, že se tam vůbec dostali,“ hodnotí také Martin Pospíšil ze stejné třídy. Ve zlatou medaili věří Kristián Faltynek. „Je to stres, ale doufám, že vyhrají, protože je to už dlouho, co naši hokejisté nevyhráli,“ podotýká.

Každý z kluků má mezi trojicí odchovanců přerovského hokeje svého favorita. Pro některé je hrdinou brankář Tomáš Suchánek, pro jiné obránce a kapitán Stanislav Svozil. „Za mě určitě Martin Ryšavý, protože je to skvělý útočník a dobře vymýšlí hru. Můj brácha Tobiáš s nimi tady v Přerově taky hrál,“ prozradil třeba Jonáš Kuchta. „Když vyhrají, budeme doma určitě oslavovat,“ dodal.

Podle ředitele ZŠ Želatovská Přemysla Dvorského je mistrovství světa hráčů do dvaceti let na škole vždy středem pozornosti. „Teď je to ale něco mimořádného, protože tam máme tři naše absolventy, kteří jsou opravdu výjimeční. Je to tedy úspěch nejen České republiky, ale i přerovského hokeje. Už loni byl na škole ukázat bronzovou medaili ze seniorského mistrovství světa Tomáš Kundrátek, tak doufáme, že k nám přijedou i Tomáš Suchánek, Stanislav Svozil a Martin Ryšavý, kteří na naši školu chodili,“ věří Přemysl Dvorský.

„Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby dětem ukázali medaili - otázkou ale je, jak to bude technicky možné, protože nevíme, kdy se do republiky dostanou. Uvažovali jsme i o možnosti, že bychom udělali alespoň on-line debatu, což se dá uskutečnit. Finálový zápas o zlato bohužel ve škole společně sledovat nemůžeme, protože je až po půlnoci,“ poznamenal s úsměvem.

Každý podobný úspěch malé sportovce motivuje a pro spoustu z nich je hnacím motorem. „Děti zápasy sledují a mají obrovskou motivaci, když vidí, že to jde udělat takový úspěch. Odrazilo se to i v tréninku, kluci o tom hodně mluví, protože ví, že jsou na šampionátu tři přerovští odchovanci,“ zmínil také David Podepřel, který jako asistent trénuje malé hokejisty.