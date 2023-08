Novinku v závěrečné fázi vývoje testuje více než půl roku pětice lékařů radiodiagnostického oddělení. Systém za tu dobu vyhodnotil snímky hrudníku více než tří a půl tisíc pacientů.

Systém umělé inteligence je zapracován do programů, v nichž si lékaři prohlíží snímky pacientů. Snímek z nemocnice v anonymizované podobě putuje pomocí zabezpečeného datového připojení do společnosti, která systém provozuje. Umělá inteligence obraz během okamžiku vyhodnotí a predikce zašle zpět do počítače vyšetřujícího lékaře.

Umělá inteligence snímky jednotlivých pacientů roztřídí podle míry podezření na patologický nález. Výstupem u každého snímku je zjednodušený lékařský popis v textové podobě a zároveň grafická lokalizace nálezu spolu s určením, o jakou patologii se jedná. Software dokáže rozlišit sedm typů nálezů.

„Naším cílem je záchyt akutních nálezů, ale i těch dlouhodobých, které mohou způsobovat komplikace. Carebot pomáhá zachytit i některé okem téměř nepostřehnutelné nálezy,“ řekl jeden ze zakladatelů společnosti Carebot Matěj Misař.