Dvou vytížených poboček v Přerově se dotkne záměr na zrušení, který v pátek zveřejnila Česká pošta. První se nachází v největší místní části Přerova Předmostí, druhá v ulici Trávník. Uzavřeny budou od 1. července.

„Mě to samozřejmě nesmírně mrzí, protože obě pobočky, které Česká pošta v Přerově ruší, jsou v hustě osídlených částech města - jen v Předmostí žije pět tisíc obyvatel, na Trávníku a v jeho okolí zhruba tisícovka. I když má být důvodem zrušení návštěvnost poboček, v případě Přerova je to diskutabilní. Obě pošty jsou vytížené. Pro obyvatele Přerova to samozřejmě znamená ztrátu komfortu,“ konstatoval náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Micha Zácha (ODS).

Podle něj už Česká pošta zástupce vedení města o záměru informovala. „Situace se dotkne nejen nás, ale také velkých moravských měst - Olomouce nebo Brna, kde to lidé také výrazně pocítí,“ dodal.

Kroky pošty primátor nechápe

Překvapený je zrušením dvou přerovských pošt také primátor města Petr Vrána (ANO). „Očekával jsem nějakou redukci, ale že ve městě zruší dvě pobočky ze čtyř, z toho jednu v Předmostí, která zajišťuje služby nejen pro čtyřtisícové sídliště, ale i místní části a přilehlé obce, mě opravdu překvapilo,“ shrnul primátor.

Špatná komunikace

„Já osobně to vnímám negativně - nejen samotný krok, ale i komunikaci o něm, která v podstatě neproběhla. Pokoušel jsem se spojit s paní vedoucí pošty už minulý týden. Ta nejprve přislíbila schůzku, ale vzápětí ji zrušila. Dozvěděl jsem se to tedy teprve dnes ráno,“ řekl.

Doplatí na to senioři

Podle předsedkyně výboru místní části v Předmostí Svatavy Doupalové se zrušení pobočky dotkne především nejzranitelnější části populace - seniorů.

„Celá situace je pro nás velmi nepříjemná. Bude to složité nejen pro obyvatele Předmostí, ale i místních částí Lýsky, Vinary a Čekyně. Zrušení pobočky se dotkne velké skupiny lidí, zhruba šesti tisícovek obyvatel. Většina seniorů z místních částí spojila návštěvu pošty s lékařem, který je v Předmostí. Pošta se nachází v blízkosti kostela, s dobrou dostupností pro místní části a autobusovou zastávkou,“ popsala výhody Svatava Doupalová.

Zrušení se plánuje delší dobu

Podle ní se v Přerově objevily první informace o rušení pobočky už loni. „Ty tendence tu byly už v minulosti a pošta měla být údajně v Kauflandu. Nakonec se ale tyto zprávy nepotvrdily,“ konstatovala.

Rozhodnutí zrušit pobočku v Předmostí kritizují především obyvatelé místních částí. „I když jsem ji osobně příliš nevyužívala, protože mi nevyhovovala otevírací doba, senioři z Čekyně ji navštěvují často. Dopad to bude mít především na ně, protože přejeli kopec a dvě zastávky, a byli tam,“ popsala jedna z obyvatelek Čekyně.

Ze 3200 poboček 2900

Česká pošta uvedla, že dostupnost poštovních služeb zajistí podle nově platné legislativy. Stávající počítala s 3 200 poštami v celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Zájem o poštovní služby klesá

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách je podle zástupců České pošty klesající. Za posledních pět let klesl zájem o tyto služby na pobočkách o čtyřicet procent. Důvodem je digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pobočky, ale v on-line prostředí.

Úřad upravil normy

Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří.

V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných, a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba,“ uvedl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Obce s jednou pobočkou se bát nemusí

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu.