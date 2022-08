Nebýt policejního vozu a uniformované hlídky před jedním z domů a v trávě odložených pomačkaných červenobílých pásek s nápisem Vstup zakázán, nic by nenasvědčovalo, že právě zde o den dříve došlo k rodinné tragédii, kterou městečko pod Radhoštěm zřejmě nepamatuje.

Zmíněné policejní pásky použili ve středu kriminalisté k uzavření okolí domu, v němž násilným způsobem vyhasly čtyři lidské životy. Oficiální policejní verze zní, že zde devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti.

Poté zbraň obrátil proti sobě. Rodinu bez známek života v domě objevili příbuzní.

Tragédie v Rožnově: Soucítíme s rodinou, říká starosta

Možná právě kvůli přítomnosti policistů na místě tragédie prozatím u domu nevzniklo žádné improvizované pietní místo, jak se v případě podobných smutných událostí často stává. Neštěstí je ale nyní zřejmě nejčastějším tématem hovorů.

„To víte, že to každý řeší. Není to běžná věc. Každý nad tím přemýšlí,“ míní mladý muž, který prochází nedalekou křižovatkou ulic. Očima přitom spočine na policejním voze stojícím opodál.

Více se o události bavit nechce. „Nezlobte se,“ omlouvá se a odchází.

Sdílnější je jiný muž zhruba středního věku, který se představí jako Pavel. Příjmení si chce nechat pro sebe.

Tragédie v Rožnově: muž zastřelil dvě dcerky, družku a pak sebe

„Neznal jsem je, nebydlím přímo tady. Ale je to v každém případě tragédie. Mám taky dvě děti,“ vydechne a na chvíli se odmlčí.

„Jak říkám, neznal jsem je a nechci nikoho soudit. Ale zastřelit dvě malé holky, to nechápu. Neumím si to vysvětlit. Nevím, co se člověku musí honit v hlavě…,“ kroutí hlavou Rožnovan.

Není to fér

Právě smrt dvou děvčátek ve věku čtyř a šesti let je na celé události nejtragičtější a vzbuzuje nejvíce emocí.

„Není to fér. Ať už v rodině řešili cokoliv, toto je strašný extrém. Nejhorší možnost, fakt smutné,“ říká starší žena, která vidí možné příčiny i v uspěchané době.

„Je toho poslední dobu nějak moc, všichni jsou pořád ve stresu, nervózní, rozladění. Myslím, že dřív to takové nebylo,“ přemítá.

Rodinnou tragédií, která zasáhla obyvatele Rožnova, je otřesený také starosta města Jiří Pavlica.

„Je to pro město velká tragédie, moc nás mrzí, že se u nás něco takového stalo. Je to opravdu hrozná událost, soucítíme s rodinou,“ řekl Deníku.