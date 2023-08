„Teď budeme mít 100 metrů od chatky dálnici. Povede sice v takovém ‚žlabu‘, takže to snad trochu utlumí hluk, ale je konec pohody. Stavba nám navíc znehodnotí majetek. Pozemky potřebné pro stavbu vykoupili, my, co zůstáváme, jsme nahraní. Zahrádka, chatka, skleník, to už neprodám. Kdo by to taky chtěl, u dálnice,“ kroutí smutně hlavou senior z Olomouce. Jméno si nepřál zveřejnit.

„Jednám ještě s právníkem, jestli nemáme šanci na odškodnění. Nerad bych si úplně zavřel dveře,“ vysvětluje.

ŘSD plánuje zahájení stavby samotného dálničního úseku v první polovině příštího roku. Letos v červenci zahájilo výběrové řízení na firmu, která 3,2 kilometru obchvatu postaví. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno 25. září. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,150 miliardy korun, bez DPH.

Podle infoletáku ke stavbě by se po novém úseku obchvatu mělo začít jezdit v roce 2026. Do té doby musejí řidiči přetrpět „provizorium“ vybudované v roce 2007 a počkat si v kolonách před kruhovým objezdem u hypermarketu Globus, kde se pravidelně tvoří fronty aut na všech příjezdových ramenech.