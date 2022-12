"Nejstaršími účastníky jsou čtyřiaosmdesátiletý František Kocián a o dva roky mladší Bob Pácl. Oba dva mají více než deset účastí. Bob byl na Vánoční koupeli poprvé už v roce 1980," vyzdvihla dva železné muže Dana Zbořilová, předsedkyně pořádajícího oddílu DZP Haná Prostějov s tím, že letos byla mezi účastníky i spousta nových tváří.

Sluníčko přitáhlo na břeh davy lidí. Ti se mohli dívat na odvážlivce, kteří se nebáli ponořit do dvoustupňové vody a následně si užívat o šest stupňů teplejšího vzduchu.

"Pár let jsme se chodil dívat a letos jsem se odhodlal to zkusit taky. Byla to pro mě trochu výzva. S otužováním jsem začal minulý rok, ale loni jsem si ještě netroufl. Otužuji se jednou týdne, buď tady na přehradě nebo na tovačovském Donbase," sdělil Deníku nováček Petr Novotný, který si pochvaloval dobrou duševní pohodu. "Člověk se cítí jako znovuzrozený. Dnes je voda studená, ale venku je krásně teplo. Otužování je dobrá věc."

Volba pláže U Lázničků se ukázala jako dobrý tah. Potvrdily to davy zvědavců tísnících se na břehu a povzbuzujících odvážlivce nemající strach z ledové vody. Příští rok se bude slavit jubilejní 40. ročník a snad na stejném místě.