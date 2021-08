Hromady hlíny, dlaždic, kusy betonu, rozoraná půda, tak to vypadá v těchto dnech v areálu koupaliště Libotín ve Štramberku. Ostatně, přesvědčte se sami v přiložené fotogalerii.

V areálu koupaliště v Libotíně ve Štramberku je teď velké staveniště. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Rekonstrukce koupaliště je tak v plném proudu, pracovní ruch jde ale vidět i v okolí koupaliště. Z toho, co je vidět, je zřejmé, že se jedná o zevrubnější rekonstrukci. Starostka Štramberka Andrea Hlávková na posledním zasedání zastupitelů Štramberka připomněla, že oprava koupaliště je rozdělena do dvou let.