Zámek by měl být otevřen veřejnosti. "Konaly by se zde výstavy, hudební vystoupení, kulturní akce, autorská čtení, svatby a podobné akce. V části zámku by nový majitel chtěl zřídit čajovnu," doplnil radní Prostějova Jiří Pospíšil.

Zámek za hubičku? Chátrající památka ve Ptení je na prodej, zájemců je víc

Velké plány

Zámek je pro Davida Hudečka srdeční záležitost.

"Ve Ptení jsem se narodil a mám k zámku silný vztah. Jsem rád, že Prostějov mou nabídku přijal. Ještě ji musí schválit zastupitelstvo města. Se zámkem mám velké plány, hlavně co se týče kulturních akcí. Počítám s vysokými investicemi. Majitelem ale ještě nejsem," sdělil Deníku David Hudeček.

Zpěvák Horset hodlá koupit zámek ve Ptení, chce tam vytvořit kulturní centrum

Spolupráce s obcí

Obec je připravená na spolupráci.

"Ptení dostalo nabídku k převodu zámku za symbolickou cenu několikrát. Z ekonomického hlediska si to ale nemůžeme dovolit. Zámek je dominantou obce a v případě, že bude nový majitel chtít, v rámci našich možností mu pomůžeme," ujistil starosta Ptení Jiří Porteš.

Zámek by ve Ptení z rozpočtu sami neutáhli, zájemci o koupi prý ale jsou

Zámek z počátku 17. století je ve vlastnictví Prostějova od roku 1936. Tehdy proběhla přestavba větší části vnitřních prostor, vzniklo zde šest bytů. Na další rekonstrukci zámek čekal téměř šedesát let. V polovině devadesátých let byly však jen vyměněny střešní konstrukce a krytina. Opravily se i komíny a část obvodových zdí.

O prodeji zámku a souvisejících pozemků bude rozhodovat zastupitelstvo Prostějova v září. Kupní cena je 3,33 milionu korun.

Zámek postavil počátkem 17. století pravděpodobně Hynek Šarovec. Byl to rozlehlý pozdně renesanční patrový zámek s okrouhlými věžemi v nárožích. V dalších letech měnil zámek často majitele - pobělohorský konfiskát koupil roku 1630 císařský plukovník Miniatti z Campoli, roku 1679 koupil Ptení Václav Bernard z Bartoděj, krátce poté se zámek opět vrátil do držení Miniattiů. Po vymření rodu byl zámek prodán a od roku 1757 jej vlastnil klášter klarisek v Olomouci. Za nich zámek značně zchátral, využíván byl jen k hospodářským účelům a jeho údržba byla zanedbávána. Hospodářské využití si zámek udržel i za dalších majitelů hrabat Saint Genois (1825 až 78) i knížat z Liechtensteina (1825 až 1925). Při pozemkové reformě převzal roku 1925 zámek stát a od něj jej roku 1936 koupilo město Prostějov, které jej vlastní dodnes.