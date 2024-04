„Co se týká pohádky, je pro nás Zlatovláska premiéra. Jsem moc rád, že si produkce vybrala náš Sovinec. Myslím, že Zlatovláska je pohádka, která stojí za to, aby se v ní náš hrad objevil,“ řekl kastelán Sovince Michal Koutný.

Zlatovláska bude jedním z prvních filmů, v nichž se Sovinec objeví. Před několika lety se na hradě točilo několik záběrů do snímku Jako letní sníh o životě Jana Amose Komenského. Před lety zde Juraj Jakubisko natáčel část svého dramatu Bathory.

Na Sovinec filmaři přijeli v pondělí. Na hradě samotném točí v pondělí a úterý, v jeho okolí budou pracovat až do soboty.

Tvůrcům filmu padl Sovinec do oka z několika důvodů. „Jednak je to neokoukaný hrad. Ve všech pohádkách jsou hrady v okolí Prahy, tento je stylově jiný. A hlavním důvodem byly upřímně krajské dotace, podpora pro filmaře,“ řekl produkcent Boris Krištof.

Sovinec bude v pohádce „Jiříkovým“ hradem. Sídlí zde král, jehož je Jiří kuchařem a který pošle Jiříka hledat Zlatovlásku. S ní se do tohoto hradu také vrátí a bude mu zde uťata hlava. Na Sovinci tak bude pohádka začínat a končit.

„V okolí je nádherná krajina. Jedinou nevýhodou je, že je to daleko od Prahy. Takové lokace jsou složité na dopravu, ubytování,“ podotkl Boris Krištof.

Pro natáčení bylo třeba na hradě udělat menší úpravy. „Navážely se různé rekvizity, vytvářely se falešné zdi. Stavební zásahy zde neproběhly, to by ani nešlo, jsme kulturní památka. Filmaři si ale prostory doladili svými kulisami,“ dodal kastelán Koutný.

Začátkem příštího týdne se filmaři přesunou na Jesenicko. Filmaři budou natáčet v Rychlebských horách a jejich podhůří.

„Natáčení je už jisté, probíhat by mělo v pondělí a úterý. Filmaři si vybrali spíše louky a lesy, kde bude hlavní hrdina putovat na koni. Na lomu Pelnář se bude natáčet stoprocentně, v Nových Vilémovicích pravděpodobně také. Na Zálesí a zřícenině hradu Rychleby budou muset filmaři vyzkoušet, jestli tam půjdou potřebné záběry udělat,“ řekla Barbora Vávrová ze Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, která s filmaři lokace v Rychlebech obcházela.

Novou verzi pohádky na motiv příběhu Karla Jaromíra Erbena připravoval Boris Krištof už před lety s režisérem Václavem Vorlíčkem. Ten však v roce 2019 zemřel.

Za pomoci scénáristky Lucie Konášové se připravené podklady zrevidovaly, film se přeobsadil a přizpůsobil vkusu současného diváka. Z původně hudební pohádky se stala více dobrodružná vizuální podívaná s velkým důrazem na zvířata.

Pojítkem mezi verzí pohádky z roku 1973 a současnou je herec Petr Štěpánek, který tehdy ztvárnil ústřední postavu Jiříka.

„Je to už 52 let, co jsme točili původní Zlatovlásku a tehdy moji roli krále hrál Ladislav Pešek. Tento scénář je samozřejmě trochu jiný a moc se mi na něm líbí, že počítá s velkým množstvím zvířat, která navíc mluví. I tady si jde Jiřík pro Zlatovlásku, ale doprovází ho zvířátka,“ objasnil oblíbený pětasedmdesátiletý herec.

Premiéra Zlatovlásky je naplánována na leden 2025, kdy ji do kin vyšle distribuční společnost Bioscop.