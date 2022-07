Kombajnistou, jak osmičku nazvali, se díky červencovým vedrům sládek trefil do žízně, která sužovala hrdla cyklistů, turistů i místních štamgastů. Nízkoalkoholickou novinku během dvou týdnu téměř vypili.

„V létě nabízíme desítku Žnec. Desítku ale dělá každý, a tak jsme přemýšleli, že zkusíme osmičku – osvěžující pivko do horkých letních dní. Chtěli jsme taky navázat na tradici těchto piv, která se dříve fasovala ve sklárnách nebo hutích,“ přibližoval Luboš Jadrníček, sládek Pivovaru Jadrníček.

Pivní alchymie

Výroba osmičky je alchymie a úkol pro mistry sládky. Pokud chce udělat lehké pivo s intenzivní chutí a plností, přidělá mu to dost práce.

„Kdo by si myslel, že silnější pivo jednoduše doředíme vodou, to ani náhodou. Je to alchymie. Na slabším pivu se pozná sládek. Případná vada vynikne,“ usmíval se zkušeně Jadrníček.

Rozhodující je množství sladu, kterého musí sládek ubrat.

„Extrakt původní mladiny nám vyšel krásně na rovných osm. Byla to radost. Pivo je světlejší, krásně pitelné. Chuť jsme dohnali přichmelením,“ pochvaloval si.

Jedno na žízeň, druhé na chuť

Nízkoalkoholickou novinkou cílil hlavně na cyklisty a turisty. V horkých červencových dnech však Kombajnistou hasili žízeň nejen výletníci, pro které je hospůdka u Jadrníčků v Náměšti na Hané oblíbenou zastávkou.

„Cyklisté přišli a smáli se, co že to bude za pivo, že jsme vypláchli trubky. Ochutnali a nemohli si osmičku vynachválit. Dnes přijedou a objednají si rovnou dvě: jednu na žízeň a druhu na chuť,“ popisoval odezvu sládek.

Starší generace nad půllitrem svěžího světlého piva, které má 3,5 procenta alkoholu, vzpomíná na „staré časy“, kdy se nízkoalkoholické pivo podávalo v rámci pitného režimu v těžkých provozech s vysokými teplotami.

„Vzpomínají a ochutnávají. Odezva na Kombajnistu je napříč generacemi velice dobrá,“ podotkl sládek.

Poslední soudky pro kombajnisty

Novinku má rodinný pivovar na čepu v obou podnicích zhruba dva týdny a už je téměř vyprodaná.

„Uvařili jsme 3000 litrů a odhadem zbývá ještě týden, dva a osmička je pryč. Pár soudků držím chlapům kombajnistům, kteří volali, že až dosečou v okolí, přijedou ochutnat. Slovo musím dodržet,“ usmál se oceňovaný sládek.

Další várku vysoce pitelného piva s příjemnou hořkostí už během letošního léta nenabídne.

„Už ji nestihneme nachystat. Byla by v září, a to už by toto pivko nemělo své kouzlo. Zákazníci se můžou těšit na příští léto. Zpětná vazba je tak silná, že Kombajnista bude mít své stále místo mezi našimi pivy,“ uzavřel Luboš Jadrníček.

Podle pivní mapy Česka je několik pivovarů, které začaly vařit osmičku. Na Moravě je to například břeclavský pivovar Frankies. Na druhém konci republiky zase má své fanoušky harrachovská „Huťská osmička“, která dokonce vyhrála v soutěži o nejlepší pivo mezi desítkami.