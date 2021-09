Kdy je vhodná chvíle uvažovat o tom, zda by bylo možné vydat se alternativní cestou?

Vždy zastávám názor, že pacient by měl být primárně vyšetřen západní medicínou - žijeme přece jenom v Evropě - a teprve pokud je vyloučená závažná příčina obtíží nebo západní medicína nemůže nabídnou efektivní léčbu, teprve pak se má sáhnout k alternativě. Nikdy naopak.

Setkal jste se ve Vaší praxi s pacientem, který se rozhodl po vyslechnutí vážné diagnózy zavrhnout klasickou léčbu a vydal se alternativní cestou?

Měl jsem dokonce ve své praxi lékařku, která měla rakovinu tlustého střeva a léčila to místo na onkologii v domácím prostředí čerstvými šťávami z červené řepy a jiné zeleniny. Bohužel, skončilo to špatně.

To trochu připomíná Steva Jobse, zakladatele společnosti Apple. Ten se snažil rakovinu slinivky vyléčit bylinnou dietu a ovocnými džusy.

A nakonec stejně přešel k léčbě klasické, bohužel tumor již byl v pokročilém stadiu. Měl jsem obdobné případy i ve své praxi. Většinou končily smutně.

Jak vypadají pozitivní příklady? Pomohl někomu prokazatelně příklon k alternativě?

Měli jsme 19letou pacientku, která během jednoho roku dostala sedmkrát antibiotika na bolest v krku. Nakonec díky TCM (Tradiční čínská medicína – pozn. red.) a úpravě životosprávy do tří měsíců všechny potíže ustoupily a do nyní žádná antibiotika nepotřebovala. Dalším případem byla 22letá slečna, která od svých 15 měla vždy s menstruaci spojený genitální opar. Pokaždé trpěla nesnesitelnými bolestmi a musela užívat protivirové léky. Po léčbě TCM potíže ustoupily.

Stává se, že některý pacient netrpí na začátku tak velkým problémem, ale ústup od konzervativní léčby jeho stav zhorší?

Takovými případy jsou často pacienti, kteří jsou nastavení na určitou léčbu - například krevního tlaku, deprese a podobně. Řeknou si, že jim vlastně nic není, cítí se dobře a většinou za podpory nějakého šarlatána, který jim to posvětí, léky náhle vysadí.

Vy sám praktikujete vedle „západní“ alopatické medicíny právě i TCM. Tu ale nabízí i řada léčitelů. Čím se od sebe lékař praktikující alternativní medicínu, léčitel a šarlatán liší?

Uvedu příklad, který pacientům říkávám, aby pochopili smysl, proč kombinujeme a proč je nutné odborné vedení. Představte si, že před vás dají kousek dortu. Dle toho kousku si vytvoříte nějaký obrázek, jak by ten dort mohl vypadat, ale skutečnost je taková, že pouze cukrář ví, jak dort vypadá. Z čeho je složený, a jak se peče. Stejně tak je to i u diagnostiky a správné léčby. To, že si pacient přečte nebo vyslechne kusé informace a někdo ho přesvědčí o podobě dortu, ještě neznamená, že tomu tak skutečně je. Pouze erudovaný, vystudovaný lékař či terapeut je schopný klienta správně diagnostikovat a léčit.