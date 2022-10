Dříve měla hřívu jako lev. Dnes žena kvůli alopecii ztrácí vlasy po pramenech

Právě tuto mutaci odhalili lékaři v USA také u rodiny herečky Angeliny Jolie. Maminka Angeliny zemřela na rakovinu vaječníků v 56 letech, teta a babička Angeliny podlehly v poměrně mladém věku rakovině prsu.

Angelina zachránila mnohé ženy

„Angelina Jolie, která je nositelkou genu BRCA1 se chtěla stejnému osudu vyhnout, proto podstoupila v roce 2013 odstranění prsních žláz a po porodech také odstranění vaječníků,“ říká profesorka Petra Tesařová z Onkologické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Angelina JolieZdroj: PAN Photo Agency / Shutterstock.com

To bylo skvělé pro ni. Ale ona o tom navíc ještě mluvila a psala, a tak se to dozvěděl celý svět. Svým příkladem přiměla mnohé nositelky rizikových genů, aby také podnikly něco, aby se u nich nádor neobjevil. Aby více chodily na časté preventivní prohlídky, které nádor včas vysledují, nebo aby také podstoupily takzvanou profylaktickou operaci, odstraňující rizikové orgány.

Prsa musela pryč

„Mojí mamce bylo 44 let, když jí objevili karcinom prsu. Při genetických testech se přišlo na to, že je nositelkou BRCA genů. Kvůli tomu jsme šli na testy i já, bratr a maminka mé mamky. Bratr s babičkou dopadli dobře, a u mne se prokázal BRCA1 gen,“ vypráví o událostech z roku 2018 Denisa.

Rakovina prsu děsí mladé ženy. I kvůli Angelině Jolie

Mladá žena hned začala chodit na preventivní vyšetření do onkogynekologické poradny, nejprve v Českých Budějovicích, nakonec přešla do Prahy.

Samozřejmě neváhala ani chvíli a s lékaři z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze naplánovala preventivní mastektomii, tedy odebrání prsních žláz, s okamžitou náhradou prsů.

Kvůli genu BRCA se rakovina prsu objevila u Denisy, když jí bylo 24 letZdroj: Kristýna Mondšpiglová, se svolením

Tři týdny před touto operací se ale potvrdil nádor v Denisině prsu. Takže namísto preventivní operace přišla na řadu ta život zachraňující.

Už zase nosím gumičku do vlasů!

Následovala chemoterapie, ozařování se Denisa naštěstí vyhnula, protože odebrané uzliny byly čisté, nádor se tedy nešířil.

„Teď jsem rok a kousek po léčbě. A po roce a půl jsem si konečně mohla koupit gumičku do vlasů,“ rozzáří se Denise oči, když mi toto říká. Trápilo ji samozřejmě, že jí vzali lékaři prsa, ale ta budou, jsou v plánu a plastičtí chirurgové svou práci jistě odvedou perfektně.

Dívku s uhrančivýma očima rakovina změnila k nepoznání. Báře fandí tisíce lidí

Jakmile ale ztrátu prsů následovaly i vlasy, které šly při chemoterapii dolů, Denisa se už vůbec necítila jako ženská. Bylo to psychicky strašně náročné.

„V listopadu mne čeká další kontrola, věřím že bude vše v pořádku. V lednu mám naplánovanou rekonstrukci prsou a operace mi vrátí zpět to, co tam není,“ usmívá se Denisa, z níž vyzařuje nesmírně pozitivní energie.

Rok a půl po chemoterapii si Denisa konečně mohla koupit gumičku do vlasůZdroj: Kristýna Mondšpiglová, se svolením

Vaječníky, tedy další ženský orgán, jemuž hrozí díky genům vyšší riziko zhoubného bujení, má mladá žena zatím zachovány.

„Nestihla jsem ještě děti, takže si nechávám čas a odstranění vaječníků bych podle doporučení lékařů podstoupila mezi 35. až 40. rokem,“ má Denisa jasný plán.

Chcete, aby vaše děti měly maminku?

Co by Denisa vzkázala ženám, které se také dozvědí o „Černém Petrovi“, jehož si v podobě pozměněných genů vytáhly do života? Aby nepodceňovaly preventivní kontroly, a když už je k tomu indikace, tak aby si preventivní operací odstraňující potenciálně nebezpečné orgány prošly.

U rakoviny vaječníků je důležité testování. V Česku zatím vázne

„Odstranění prsů s okamžitou náhradou ve finále nic není! Vnímám to tak, že jde o záchranu života, ne o nějaké omezení. Když jsem já zvažovala pro a proti téhle operace, řekla mi moje lékařka to nejzásadnější pro: Chcete, aby vaše děti měly maminku? Takže jsem do toho šla,“ povzbuzuje ostatní pacientky Denisa.

PODCAST: Rakovina mi vzala prsa, ale i sebevědomí, říká Michaela Kuklová

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková