Proč jste si vybral urologii?

Po gymnáziu jsem studoval II. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, od počátku studia jsem se chtěl věnovat chirurgickému oboru, v pátém ročníku medicíny, během stáže na urologické klinice, jsem si oblíbil přednášky docenta Kawaciuka. Po ukončení studia medicíny jsem nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Karlových Varech pod vedením primáře Stanislava Kubína, práce se mi nesmírně líbila, z chirurgie jsem atestoval v roce 1999. V roce 2000 se uvolnilo místo na tamním urologickém oddělení, kam jsem přestoupil. Z urologie jsem atestoval v roce 2002, v roce 2004 jsem otevřel urologickou ambulanci v Chebu. Do roku 2009 jsem pracoval současně na urologickém oddělení Karlovy Vary, od roku 2009 pracuji na částečný úvazek na urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň.

U mužů je nejčastějším urologickým problémem karcinom prostaty. Jak jsou na tom s prevencí?

V posledních letech je informovanost velká. Před lety se k nám dostávali pacienti s pokročilejšími stadii onemocnění rakoviny prostaty. Bylo to také dáno tím, že vyšetřovací metody byly omezené. Vyšetřovací postupy se neustále zlepšují, díky tomu se daří diagnostikovat časnější stadia karcinomu prostaty, což nám umožňuje indikovat radikálnější léčebné postupy. V současné době se doporučuje pravidelná roční kontrola u mužů nad 40 let, je to jediná možná prevence, která může včas odhalit závažné onemocnění.

Jaké jsou varovné signály, které by měly pacienta přimět navštívit urologa?

Varovný signál už bývá pozdním signálem. Karcinom prostaty dlouhodobě problémy dělat nemusí nebo se může skrývat za banálními problémy typu časté močení nebo slabší proud, což bývá pacienty spojováno s nezhoubným zvětšením prostaty. Varovným signálem je jednoznačně přítomnost krve v moči.

Projevil se ve vaší ordinaci strach z koronaviru?

Bohužel ano. Stalo se to opakovaně. Měli jsme možnost sledovat, že se lidé báli poměrně dlouho. Člověka dostane k lékaři bolest nebo krvácení a věci, které není schopen přejít. Preventivní vyšetření se ale ani přes covid nevyplácí oddalovat.

Jak se mají zachovat ženy, když je potká zánět močových cest?

Zvýšit přísun tekutin. Banální zánět močového měchýře jednou za rok většinou řeší praktický lékař. Pokud se zánět vrací, měl by pacientku vyšetřit urolog, který zajistí komplexní vyšetření.

Navštěvují vaši ordinaci i dětští pacienti?

Ano, častěji chlapci. U nich převládají potíže s předkožkou (ať už srůsty předkožky se žaludem či fimóza- zúžená předkožka). K častým diagnozám dětského věku, které se objevují v ambulanci urologa, jsou retence varlat, hydrokely či varikokely. Akutním stavem pak může být torze varlete, která vyžaduje okamžitou operační revizi. Závažnější onemocnění řeší dětští urologičtí specialisté v rámci fakultních nemocnic.

Kam se posunula za léta vaší praxe urologie?

Posun vidím jak ve včasné diagnostice závažných onemocnění, tak i zlepšení operačních metod, které jsou zásadní v léčbě těchto onemocnění. Jednoznačně je patrný posun v operačních technikách - přesun z otevřené operativy do laparoskopické či roboticky asistované operativy, které nám dovolují operovat závažné diagnózy šetrnějším způsobem.