Policie na místě zadržela šestačtyřicetiletého agresora, který napadl o rok staršího muže. Hrozí mu až tříleté vězení.

Rvačka v centru města na ulici zastavovala kolemjdoucí, kteří se netajili svými obavami. Z náměstí se totiž ozýval křik a hluk. Někteří lidé stáli opodál a hlasitou výměnu názorů si natáčeli na mobilní telefony.

„K ničemu podobnému u nás nikdy nedošlo a celá událost je pro nás nepříjemná. Když se ve vašem podniku někdo popere, radost z toho nemáte,“ poznamenala majitelka cukrárny s tím, že škoda vznikla hlavně na rozbitém skle.

Na místě zasahovaly hlídky republikové policie spolu se strážníky.

„Na operační středisko jsme přijali několik telefonních oznámení o potyčce nepřizpůsobivých v cukrárně v centru města. Stálá služba zaměřila kamery a začala stahovat hlídky,“ popsal zákrok zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Zhruba do pěti minut dorazila prvosledová hlídka republikové policie, po ní strážníci a následovali další strážci zákona.

„Přítomnost hlídek dva znesvářené klany opět rozvášnila a jeho členové se do sebe s velkým halasem pustili. Poté, co strážníci použili slzotvorný prostředek, se obě strany oddělily a situace se postupně začala zklidňovat,“ dodal s tím, že strážníci zůstali na místě ještě několik desítek minut - do doby, než se situace zcela zklidnila.

Agresory museli "zpacifikovat"

Policie už v souvislosti s incidentem zahájila úkony trestního řízení pro podezření z přečinu výtržnictví.

„Šestačtyřicetiletý útočník napadl o rok staršího muže. Na místě byl i čtyřiadvacetiletý syn agresora, a protože oba neuposlechli výzvy a kladli aktivní odpor, použili jsme proti nim donucovací prostředky - hmaty a chvaty. Byli eskortováni na služebnu k dalším úkonům,“ řekl policejní mluvčí František Kořínek.

Napadený i útočník utrpěli lehké zranění a byli ošetřeni v přerovské nemocnici.

„Šestačtyřicetiletý muž je podezřelý z přečinu výtržnictví, a protože se v jeho případě jedná o recidivu, hrozí mu až tři roky za mřížemi,“ konstatoval.

Policie nyní prověřuje bližší okolnosti incidentu a zjišťuje míru zavinění.

Vedení radnice, na které se obrátili místní obyvatelé, nebude v souvislosti s touto událostí posilovat hlídky strážníků v centru města. „Naši asistenti prevence kriminality s etnikem pracují a budeme v tom dál pokračovat. Policie případ šetří,“ uzavřel přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).