„Rozlítil se natolik, že si to s ním chtěl vyříkat ručně. Aby nedošlo k fyzickému útoku, vložil se do vyostřeného konfliktu obsluhující muž se svým kamarádem. Na podezřelého zaklekli a drželi ho na zemi až do doby, než známý jeho přítelkyně opustil restauraci,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Emoce ale agresivním mužem nepřestaly cloumat - nesnesl totiž svou potupu.

„Z místa se na chvíli vzdálil a odešel domů pro kuchyňský nůž se dvaceticentimetrovou čepelí. Vrátil se do hospody a začal obsluhujícímu muži vyhrožovat, že ho pobodá a zabije, protože ho ponížil před přítelkyní,“ vylíčila dále.

K vyhrocenému konfliktu naštěstí včas dorazily přivolané hlídky. Podezřelého muže, který nadýchal téměř 2,4 promile, policisté zadrželi s pomocí donucovacích prostředků a lékař rozhodl o jeho umístění na záchytce. Vyšetřovatelé pachatele stíhají pro trestný čin nebezpečné vyhrožování.