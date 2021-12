Před devátou hodinou večerní policisté přijali na tísňové lince oznámení o dodávce, která kličkuje ze strany na stranu na hlavní silnici od Valašského Meziříčí do Hranic.

Policejní hlídka si na řidiče dodávky si „posvítila“ v Černotíně, kde řidiče zachytil i radar při překročení povolené rychlosti. Policisté zapnuli majáky, nápis Stop policie a houkačku a vyrazili za dodávkou.

Řidič dodávky však na to nereagoval a stále přejížděl do protisměru, kde ohrožoval protijedoucí auta. Některá z nich byla dokonce nucena zastavit a sjet ke krajnici. Řidič pokračoval dál směrem do Hranic, přičemž se choval velmi nevyzpytatelně a nebezpečně.

„Dojel až na ulici Hranickou kolem kasáren a dál pokračoval na kruhový objezd, který celý projel a vyjel čtvrtým výjezdem zase zpátky do Hranic, kde u hlavní brány kasáren zastavil,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Bílé rukavice

Hlídka ihned přišla k autu a řidiče vyzvala, aby vypnul motor a vystoupil. Muž na to nereagoval a přes stažené boční okno na zasahující policisty řval, že jsou mimozemšťané, ať ho nechají na pokoji.

Ve vozidle se zamknul a nemínil ho opustit. Zavřel okno a stále uvnitř vozidla hystericky něco vykřikoval.

Přesedl z místa řidiče na místo spolujezdce, nasadil si bílé rukavice a ve výlevu svých emocí stále pokračoval. Po pár minutách řidič sám vystoupil a se zaťatými pěstmi vyrazil k jednomu z policistů.

„Okamžitě proti němu byly použity donucovací prostředky a na zemi mu byla nasazena pouta. Stále vykřikoval něco o mimozemšťanech a kopal kolem sebe,“ sdělila Miluše Zajícová.

Noc na záchytce

Osmačtyřicetiletého muže sanita převezla do nemocnice na vyšetření, kde lékař rozhodl o jeho umístění na záchytnou stanici v Olomouci. Na ni byl eskortován bez dalšího incidentu.

„Orientační test na návykové látky byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin, dechovou zkoušku nebyl muž podezřelý schopen provést s ohledem na stav, ve kterém se nacházel,“ doplnila Miluše Zajícová.

V autě se kromě řidiče nacházel ještě menší pes, kterého zajistili strážníci městské policie a převezli ho do služebního kotce.