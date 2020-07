Jako na Divokém západě to vypadalo v noci z pátku na sobotu na oblíbené Anenské pouti v Drahotuších u Hranic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Zhruba hodinu a půl po půlnoci se do sebe pustili dva mladíci - šestnáctiletý hoch udeřil sedmnáctiletého pěstmi do obličeje a několika ranami lokty do těla.