„Minimálně od roku 2020 do doby svého zadržení poskytoval za peníze pervitin jiným lidem, a to v různém množství. Většinou si za dávku od 0,1 do 0,2 gramu účtoval 500 korun. Někdy ale látku směnil za protislužbu, která spočívala v dopravě autem na požadované místo,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

K předávání drog docházelo na různých místech přerovského okresu a mezi jeho odběratele patřilo minimálně sedm uživatelů. Pachatel je stíhán na svobodě.

Dalším zadrženým je teprve jednadvacetiletý uživatel návykových látek, kterého kriminalisté dopadli v Hranicích. Na služebně přečkal noc, a poté mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno obvinění. I on bude čekat na soud na svobodě.

„Tento mladík distribuoval mezi uživatele jak pervitin, tak i marihuanu, a to zdarma nebo za úplatu. Nejedná se o jeho první přešlap, protože byl už v minulosti odsouzen, ale pro jinou trestnou činnost,“ dodala Miluše Zajícová.

Do třetice skončil na služebně v Přerově také devětatřicetiletý recidivista, který má za sebou pestrou kriminální minulost.

„Od roku 2019 až do svého zadržení, které proběhlo v úterý, prodával pervitin a marihuanu. Odběratele měl nejen v okrese Přerov a Olomouc, ale zabrousil i do Zlínského kraje, konkrétně do Kroměříže,“ zmínila.

Některé drogově závislé zásoboval zdarma, jiní za návykové látky zaplatili a od některých dokonce peníze za pervitin vyinkasoval, ale zboží nedodal.

„Tento uživatel byl navíc obviněn z krádeže, které se dopustil v říjnu loňského roku, když obral svého známého v menší obci na Přerovsku o 15 tisíc korun,“ dodala.

Všem obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.