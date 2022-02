Okřiknutí se hrubě nevyplatilo. "Poškozený je měl okřiknout, aby se na to vykašlali a za to vyfasoval ránu pěstí do obličeje, po které omdlel, upadl na zem a víc si nepamatoval. Při pádu si způsobil zranění, ze kterého se bude dostávat několik týdnů," doplnila Zajícová.

Dalšími okolnostmi a příčinami se policisté dál zabývají a s ohledem na zranění poškozeného zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví.

