„Matka v průběhu měsíce září řádně neposílala svého nezletilého syna do školy. Nedohlížela na jeho docházku a neomlouvala jej v souladu se školním řádem. Nedostatečnou péčí a výchovou mu tak umožnila vést zahálčivý život,“ uvedl krajský mluvčí policie Libor Hejtman.

Až pět let za mřížemi hrozí devětadvacetileté ženě z Hranic za přečin ohrožování výchovy dítěte.

