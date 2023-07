Světová burza není pro každého a ani investice do kryptoměny nebyla zisková. O tom se přesvědčila žena z Hranicka a muž z Přerovska, který přišli dohromady o více než tři čtvrtě milionu korun.

Dalším podvodem v internetovém prostředí se zabývají hraničtí policisté. O téměř 113 tisíc korun přišla žena, která se koncem června rozhodla pro investování svých finančních prostředků na světové burze.

„Do oka jí padl inzerát nabízející vysokou ziskovost. Komunikovala s mužem, jak telefonicky, tak i prostřednictvím emailu, který jí sdělil, že podmínkou investování je zaslání 4000 korun, což udělala,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O několik dní později byla opět kontaktována, tentokrát odborníkem přes investice, který jí sdělil, že dle jeho získaných informací a prognóz burzy je vhodné zainvestovat co nejvíce peněz.

„Poškozená tedy odeslala ze svého účtu 60 tisíc korun. O den později se jí ozval pracovník finančního úřadu s tím, že pro ni mají zisk z investic na burze, ale je nezbytné, aby uhradila částku 35 tisíc korun. I této smyšlené lži žena uvěřila a peníze poslala. O dva dny později byla informována, že vydělala 195 tisíc korun, ale může je získat jen pod podmínkou zaslání 48 tisíc korun,“ pokračovala policejní mluvčí.

Zde již poškozená trochu zaváhala a odmítla peníze poslat. Investiční makléř byl ale neodbytný a přislíbil vyjednání lepších podmínek. S tím hovor ukončili a ozval se o něco později. „Bylo to ale něco za něco a tak na ženě vyloudil dalších necelých 14 tisíc korun. To byla poslední investice, kterou žena zaslala,“ doplnila mluvčí. Od té doby s ní ale nikdo nekomunikuje a telefony jsou nefunkční.

O daleko víc peněz přišel muž z Přerovska, který se rozhodl zhodnotit své finanční prostředky nákupem akcií a kryptoměny. „Po telefonickém rozhovoru s neznámou osobou si dle jeho instrukcí nainstaloval do svého počítače program umožňující vzdálený přístup. Pak dostal pokyn, aby se přihlásil do internetového bankovnictví ke svému účtu,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Jakmile se pachateli podařilo získat přístup k účtu poškozeného, ihned provedl tři transakce na zahraniční účty, které poškozený schválil. Bohužel tím přišel o téměř 650 tisíc korun.

Jak nenaletět podvodníkům

● Pokud přemýšlíte, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné. Vše většinou začíná výhodnou nabídkou v podobě internetové reklamy. Podvodníci ochotně nabízejí pomoc s investicemi do kryptoměn, často s příslibem velkého výnosu.

● Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy a e-maily, ve kterých se Vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou Vaše finanční prostředky v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku, a pokud Vás popsaným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se obrátit na tísňovou linku Policie České republiky.

● Při prodeji zboží na inzertních portálech zpozorněte vždy, když kupující pošle odkaz na přepravní společnost, která by měla kromě platby zajistit i přepravu zboží. Jedná se o podvržené odkazy, a proto do nich nezadávejte údaje ke své platební kartě či internetovému bankovnictví.

