Procházku v lese ukončila protiletadlová puma

Výlet do přírody se proměnil ve chvilky strachu. Podzimní hřejivé paprsky vytáhly do přírody davy lidí a výjimkou nebyl ani chlapík, který si vyrazil do lesa na Hranicku. K jeho zděšení skončila procházka šokujícím nálezem.

Procházku v lese ukončil nález protiletadlové pumy. | Foto: Policie ČR