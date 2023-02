„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což hrozí podle trestního zákoníku odnětí svobody od jednoho roku do pěti let nebo zákaz činnosti,“ uvedla mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Kopance, nadávky i bota na hlavě. Surový zásah strážníků v Lipníku šetří policie

Půlminutový videozáznam brutálního zásahu, jenž pořídil jeden ze svědků události, doslova obletěl internet. Na hlavu strážníků, kteří se snažili nevybíravým způsobem zpacifikovat opilého muže, se snesla vlna kritiky. Šéf Městské policie v Lipníku nad Bečvou Pavel Maloch uvedl, že z jednání vyvodí důsledky.

Nepřiměřený zákrok

Videozáznam zachycuje muže ležícího na zemi a nad ním stojí dva strážníci. Muž se neohrabaně ožene nohou po jednom ze strážníků, ten reaguje kopancem a jeho kolega současně muži silným šlápnutím přitiskne hlavu stranou do země, kde ji dlouhé sekundy drží těžkou služební obuví.

Kopance a nadávky

Následují další kopance ze strany strážníků, doprovázené vulgaritami nejhrubšího zrna a ponižováním opilce, kdy mu například přikazují: „Nezkoušej to na nás, vole, co si myslíš? Lež, vole, ani se nehni!“

Autobus brzdil, aby nesrazil mladíka. Seniorka spadla ze sedadla a zranila se

Nadřízený obou mužů, vrchní strážník Městské policie v Lipníku nad Bečvou Pavel Maloch, chce z jednání obou mužů vyvodit důsledky. „Takto se rozhodně chovat neměli. Jeden ze strážníků u nás pracuje rok, druhý pět let. Mrzí nás, že selhání dvou jedinců vrhá špatné světlo na celou Městskou policii v Lipníku nad Bečvou,“ zhodnotil.

Opilci jsou denním chlebem

Incident, který ukončil surový zákrok strážců zákona, se odehrál u takzvaného „krmítka“ pod nadjezdem, kam vyjíždějí hlídky k opilcům poměrně často. „Agresivita ze strany opilců je pro strážníky bohužel denním chlebem a v poslední době se setkáváme s případy, kdy na ně někdo verbálně zaútočí. Nadávky tedy většinou schytají oni. Jedná se často o opilce se třemi, čtyřmi, ale jednomu naměřili dokonce pět promile alkoholu. Mnohé už odmítnou vzít i na záchytku,“ popsal Pavel Maloch.

Jedná se o velké selhání

Za neprofesionální a neadekvátní označil zákrok obou strážníků starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl. Oba muži jsou zaměstnanci města. „Je to politováníhodné a jde o velké selhání strážníků. Věcí už se zabývá policie a my se k tomu také postavíme tím, že to budeme řešit v pracovně-právní rovině,“ uvedl už dříve starosta.