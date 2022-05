„Obviněný měl ve společném bytě asi dva měsíce fyzicky a psychicky týrat svou o deset let mladší družku. Každý víkend ji napadal, a to tak, že ji bil pěstmi a kopal po celém těle. Své útoky stupňoval až k použití nože, kterým měl přítelkyni bodnout do ramene. Kromě fyzických ataků ji měl navíc slovně urážet a ponižovat,“ vylíčila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Den po zadržení agresora podali kriminalisté podnět státnímu zástupci k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Současně jej vykázali ze společného obydlí a okolí domu.

„Soudce návrhu nevyhověl a trestní stíhání probíhá na svobodě. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky,“ uzavřela.