Použití donucovacích prostředků nebylo nutné, protože policisty na služebnu oba následovali dobrovolně.

„V místě jejich bydliště jsme provedli domovní prohlídku, při které byly nalezeny tři sáčky s pervitinem a čtyři s marihuanou. V papírové krabici na půdě kriminalisté našli další marihuanu o váze 230 gramů,“ řekla.

Do bytu v Hranicích se probili beranidlem, podezřelý dealer nechtěl otevřít

Šetřením vyšlo najevo, že podezřelá prodávala drogy minimálně od roku 2020 a její partner ještě o rok déle, a to až do doby svého zadržení. Oba jsou uživateli návykových látek a svým známým, kamarádům a dalším lidem prodávali marihuanu a pervitin především v Hranicích, a to v různém množství a za různé ceny – samozřejmě opakovaně.

Kriminalisté oběma podezřelým ve čtvrtek sdělili obvinění a jejich stíhání je vedeno na svobodě. Obviněná žena nebyla v minulosti za žádnou trestnou činnost odsouzena a její partner má v souvislosti s prodejem a distribucí drog záznam v trestním rejstříku.

