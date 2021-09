„Obě auta byla bez registračních značek, které dali jejich majitelé do depozitu. Škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vyšetřovatelé pachatele stíhají pro trestný čin poškození cizí věci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.