Smrt v Egyptě

Kramný byl v roce 2016 pravomocně uznán vinným z vraždy své manželky a dcery. Zabít je měl elektrickým proudem v červenci 2013 během rodinné dovolené v Egyptě. Soud mu vyměřil osmadvacet let žaláře. Kramný od samého počátku vinu odmítal. Tvrdil, že svým blízkým neublížil. Podle něj zemřeli v důsledku otravy jídlem.

Jako první si vzala slovo Rejžková, která zopakovala své dřívější námitky. Hovořila také o znaleckém posudku, který má vyloučit smrt elektrickým proudem.

Boj Kramného začíná. U ostravského soudu žádá o obnovu procesu

„Elektrický proud nevstoupil do těl zemřelých," řekla Rejžková. Zajímavostí je, že ani jednou z úst obhájkyně nezaznělo, že její klient sedí ve vězení za něco, co neudělal. Mluvila jen o pochybnostech a nesrovnalostech, které se týkaly posudků a nakládání s důkazy. Petr Kramný využil svého práva a zatím se nevyjádřil.

Kritika ostravských znalců

Jako svědek vypovídal znalec z oboru patologie, podle kterého nelze jednoznačně hovořit o smrti po zásahu elektrickým proudem. K ostravským znalcům, kteří dospěli k závěru, že šlo o smrt elektrickým proudem, byl velmi kritický. „Pro tuto teorii mají velmi chudé argumenty.

„Na elektřinu přišli kdovíkdy, až po půlroce. Byla to dodatečná diagnóza, když jim selhala teorie s otravou,“ řekl znalec, jenž kritizoval nedostatečný počet vzorků a jejich popis.

Definitivní konec kauzy Kramný: znalci neuspěli u Ústavního soudu

„Kritizuji také, že jejich nálezy nebyly fotodokumentovány. Připadne mi to odbyté, téměř amatérské,“ dodal znalec, který měl také výhrady k reviznímu posudku. Jak na dotaz státního zástupce přiznal, sám žádné tělo zasažené elektrickým proudem nepitval.

Pokud by soud obnovu povolil, znamenalo by to zrušení původního verdiktu a propuštění Kramného na svobodu. Soud by následně pouze zvažoval to, zda jsou důvody pro uvalení vazby. O vině, či nevině by se rozhodovalo v novém procesu.

Jednání se mělo původně uskutečnit v síni číslo 52, bylo však přesunuto do místnosti číslo 7. „Jednání se přesouvá z bezpečnostních důvodů,“ uvedla bez bližších podrobností mluvčí ostravského krajského soudu Vilemína Hana Ondrušová. Svou roli zřejmě sehrála skutečnost, že do síně číslo 7 lze obžalované a odsouzené přivést přímo ze sousední věznice bez nutnosti průchodu veřejně přístupnými prostorami.

Odposlechy

Jednání bude pokračovat ve čtvrtek výslechy znalců, přehrávat se budou i odposlechy. Zda tento týden soud oznámí svůj verdikt, není zatím jasné.

Původně o osudu Kramného rozhodoval senát vedený předsedkyní Renatou Gilovou. Žádostí o obnovu řízení se na základě novely trestního řádu zabývá jiný senát. I kdyby Kramný u něho uspěl, zcela rozhodně nemá vyhráno.

I kdyby Kramný uspěl se žádostí o obnovu procesu, skončí u soudkyně Gilové

Celý proces má totiž dvě fáze. V té první soud rozhoduje o povolení, či zamítnutí obnovy procesu. Pokud dospěje k závěru, že jsou dány důvody pro obnovu procesu, nastává druhá fáze. Tu jasně definuje novela trestního řádu s tím, že obnovené hlavní líčení povede senát, který původně rozhodoval – v tomto případě tedy senát soudkyně Gilové.