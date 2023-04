Chorobná žárlivost stojí podle krajských kriminalistů za sobotní tragédií v Boňkově, místní části obce Olšovec na Přerovsku. Nelegálně drženým samopalem tam padesátiletý muž cizí státní příslušnosti zavraždil sedmasedmdesátiletou ženu, stejně starého muže a patnáctiletého chlapce. Svou sedmačtyřicetiletou partnerku bodl šroubovákem a také postřelil. Žena si zachránila život útěkem do restaurace, odkud jí byla přivolána pomoc. Pachatel se pak zastřelil v nedalekém lese.

Policie o několikanásobné vraždě v Boňkově na Hranicku, 17. 4. 2023 | Video: Deník/Magda Vránová

Oznámení o napadení několika lidí v rodinném domě v Boňkově, místní části obce Olšovec na Přerovsku, přijali policisté na tísňové lince v sobotu před půl devátou večer. Hlídka byla na místě během necelých osmi minut.

Vstupní dveře rodinného domu byly otevřené, v domě se svítilo. „Hlídka vešla dovnitř a v domě nalezla tři osoby bez známek života. V místní restauraci se nacházela postřelená žena. Začali jsme pátrat po pachateli ozbrojeném dlouhou střelnou zbraní. Byla povolána zásahová jednotka z Moravskoslezského kraje, pořádková jednotka a vrtulník z Ostravy,“ popsal události sobotního večera Radovan Vojta, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Okolí rodinného domu bylo okamžitě uzavřeno. Policejní vrtulník byl na místě během necelé hodiny, pár minut poté se za pomoci termovize podařilo v lese vzdáleném několik set metrů zaměřit pozici pachatele, který už byl v tu dobu po smrti.

„Po předchozí hádce měl bodnout svou o tři roky mladší přítelkyni šroubovákem do ruky a krku. Žena utekla do prvního patra domu, kde se společně s rodinou ukryla do obývacího pokoje. Muž si z auta donesl nelegálně držený samopal vzor 58 a pak bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře. Během několika minut ´zlikvidoval´ všechny v pokoji. Pouze pobodané a postřelené sedmačtyřicetileté ženě se podařilo v ponožkách utéct do restaurace, kde se jí dostalo pomoci,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Tragédie v malé obci na Hranicku: násilím zde zemřeli čtyři lidé

Pachatel zastřelil patnáctiletého syna své přítelkyně, její sedmasedmdesátiletou matku a jejího stejně starého přítele. Svou pobodanou a postřelenou přítelkyni pak hledal v celém domě i jeho okolí.

„Poté, co se slyšel sirény policejních vozidel, se schoval ve strži u potoka. Vyhodnotil svou bezvýchodnou situaci, obrátil zbraň proti sobě a spáchal sebevraždu. Motivem tohoto příšerného skutku byla nezvládnutelná chorobná žárlivost tohoto muže. Zda byl pod vlivem alkoholu nebo drog bude jasné po soudní pitvě. Případ bude prověřen, s největší pravděpodobností odložen,“ předpokládá vedoucí odboru obecné kriminality.

Použil nelegálně držený samopal

Pachatel podle něj v minulosti trestně stíhán za násilnou i majetkovou trestnou činnost a také za nedovolené ozbrojování. K činu použil nelegálně držený samopal, který měl být v minulosti na Slovensku vyřazen z majetku tamní armády a znehodnocen.

„Tyto zbraně ovšem tehdy byly znehodnoceny tak špatně, že bylo poměrně jednoduché je uvést zpět do provozu. Bez evidence a kontroly tam byly prodávány, policie to před lety řešila v rámci akce nazvané Mars, ale nepodařilo se už dohledat všechny samopaly. Vrah měl obrovskou zálibu ve zbraních, což ve spojení s jeho chorobnou žárlivostí a latentní agresivitou namíchalo naprosto děsivý koktejl, který vyústil v tento příšerný čin. Jedná se o naprosto ojedinělý a smutně rekordní případ v historii olomouckého policejního ředitelství,“ konstatoval o trojnásobné vraždě a vraždě ve stadiu pokusu Jan Lisický.

Pachatelem měl být podle některých zdrojů Slovák žijící dlouhodobě v Praze. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji v posledním zhruba roce pracoval.

v Boňkově, místní části obce Olšovec měl se svou přítelkyní několik týdnů bydlet v rodinném domě společně s jejím synem a matkou. Starší syn sedmačtyřicetileté ženy byl, podle policistů, v době činu mimo domov, což mu zachránilo život.