O pohřešované se policisté dozvěděli ve středu po 20. hodině od přítele ženy, za kterým měla odpoledne přijet. Brzy poté se na linku 158 obrátil příbuzný ženy, že na polní cestě ve Chválkovicích našel její jízdní kolo.

„Spustili jsme pátrací akci za užití psovodů. Zhruba 500 metrů od nálezu kola policie našla tělo ženy, která již byla mrtvá. Prvotním ohledáním bylo zjištěno, že by mohlo dojít k usmrcení jinou osobou,“ řekl náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Radovan Vojta.

Speciální vyšetřovací tým

Přivolaní kriminalisté brzy potvrdili surové napadení oběti.

„Proto jsme tento výjezd ihned posílili o další policisty a specialisty z řad odboru kriminalistické techniky a expertiz z Frýdku-Místku,“ pokračoval Vojta.

Vznikl speciální vyšetřovací tým za účelem zadržení pachatele, který dle prověřených informací nepocházel z okruhu jejích známých.

V okolí tragédie bylo postupně nalezeno několik smrtících nástrojů.

Ke ztotožnění potenciálního pachatele došli vyšetřovatelé ve čtvrtek odpoledne. Veškeré indicie je zavedly k sedmačtyřicetiletému muži, který si v minulosti odpykal 14 let ve vězení za majetkovou a násilnou kriminalitu. Propuštěn byl letos v lednu, od té doby se pohyboval v Olomouci a okolí.

Přestože neměl stálou adresu, policii se muže podařilo brzy vypátrat.

Obviněn z vraždy

Jelikož krajská policie nedisponuje zásahovou jednotkou, zadržení osoby na území Olomouce provedla zásahovka Moravskoslezského kraje.

„V současné době je muž obviněn ze zločinu vraždy. Hrozí mu 15 až 20 let, nebo i výjimečný trest. To znamená 30 let až doživotí,“ doplnil Radovan Vojta.

Motiv? Peníze?

Pro recidivistu mělo jít o náhodnou oběť předem naplánovaného činu. Motiv pachatele policie zná, vzhledem k probíhajícímu šetření jej neprozradila. Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování však naznačil, že motivem vraždy by mohly být peníze. Věci oběti totiž na místě činu nalezeny nebyly.

„Kolik u sebe měla v hotovosti, v tuto chvíli přesně nevíme, ale na různých místech Olomoucka jsme nalezli její mobil nebo platební karty,“ doplnil.

Policisté podali návrh na vzetí obviněného do vazby. Vyšetřování otřesného činu pokračuje.