Podvodníci na telefonu a internetu lákají aktuálně na údajně velmi výhodné investice do akcií energetické společnosti ČEZ. Naposledy to zkoušeli na seniorku z Hranic, kterou se pokoušeli připravit o devět tisíc eur.

Seniorka se obrátila na policii s tím, že na počátku srpna brouzdala na internetu, kde ji zaujala nabídka investování do společnosti ČEZ. Klikla na odkaz, kde následně uvedla své telefonní číslo. Po chvíli se jí ozvala žena. Ta seniorce vysvětlila první pokyny k investici, která činila nejméně 250 eur. Zároveň ji sdělila, že se jí ozve kolega s dalšími podrobnostmi k investování.

Druhý den ženě volal muž, který se představil jako Nikita s tím, že je manažer společnosti a bude jí radit, co má dělat. Přesvědčil ji, aby si do počítače stáhla program pro vzdálený přístup AnyDesk.

„Zdůvodnil to tím, že tak bude moci za ženu dělat věci, které by jí jinak musel složitě vysvětlovat. Poté se na pokyn volajícího přihlásila do internetového bankovnictví. V něm pak začal podvodník úřadovat. Nejprve převedl peníze ze spořicího účtu na běžný účet a následně z něj odeslal dva tisíce eur,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Dva tisíce byly málo

Druhý den ovšem podvodník opět volal ženě a uvedl, že daný převod peněz neproběhl. „Požádal ji, aby se přihlásila do svého bankovnictví, což učinila. Podvodník tentokrát zadal převod sedmi tisíc eur z účtu ženy. Té záhy volal pracovník banky s tím, že zaregistroval na jejím účtu podezřelé platby, které zablokoval, a požádal ji, aby se dostavila na pobočku banky. Seniorka se v bance dozvěděla, že se stala obětí podvodu,“ dodal mluvčí policie.

Policisté případ vyšetřují jako podvod, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.