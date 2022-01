„Pachatel vstoupil neuzamčenými dveřmi do volně přístupného skladu, kde neměl co dělat. Jeho pohyb slyšela žena, která se neznámého muže zeptala, co tam dělá. Tvrdil, že hledá prodejnu barev a vzápětí odešel. Po jeho odchodu ale zjistila, že jí chybí taška s fotoaparátem, dvěma objektivy a dalším příslušenstvím v hodnotě 20 tisíc korun,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.