Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun, prozradil během debaty například to, podle čeho si lidé mají lidé hledat dodavatele fotovoltaické elektrárny, na co si dát pozor či jaká je reálná doba od uzavření smlouvy přes instalaci až po uvedení do provozu. Podívali jsme se i na cenovou návratnost a životnost těchto elektráren, nebo na nejnovější trendy v jejich vývoji.

Ceny energií letí vzhůru. Řešením může být fotovoltaika

Dušan Doležal, majitel domu ve východních Čechách, který si už fotovoltaickou elektrárnu pořídil, se podělil o své konkrétní uživatelské zkušenosti a užitečné postřehy. Přiblížil například to, jak se energeticky osamostatnil a jak vyřešil využívání energeticky náročných spotřebičů, ohřev vody nebo vytápění domu.

Samostatnou kapitolou je pak využívání přebytků z fotovoltaické elektrárny v rámci takzvané komunitní energie. K té nám totiž u nás stále chybí potřebná legislativa. Jak se vyvíjí tato problematika, proto vysvětlila Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.

