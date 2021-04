„Mám jasno o náhradě, oslovil jsem Luboše Zaorálka, který je zárukou, že na zahraniční politice se nezmění vůbec nic, má dlouhodobé jasné priority a nebude otáčet kormidlo,“ řekl Hamáček. Chápe však, že Zaorálek nechce opouštět rozdělanou práci na ministerstvu kultury. „Než se rozhodne, požádám premiérovým prostřednictvím pana prezidenta, aby mě pověřil řízením resortu zahraničí, neboť tuto zkušenost už mám,“ dodal předseda ČSSD.

Birke není Šmarda

Pokud Lubomír Zaorálek nabídku přijme, jeho nástupcem na kultuře se stane starosta Náchoda Jan Birke. „Je to zkušený a snad nejschopnější komunální politik, jakého znám,“ podtrhl Hamáček.

Komplikace s jeho jmenováním se neobává, přestože Birke nemá s kulturou žádné zkušenosti. „Kolega Birke je hlavně politik a má silný mandát od voličů a manažerskou kompetenci, pan prezident je s tím srozuměn,“ odpověděl Hamáček na dotaz, zda se nebude opakovat situace z léta 2019, kdy Zeman odmítl jmenovat na kulturu starostu a místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

Konec spolupráce se Zelenými

Hamáček také sdělil, že ČSSD je jediná demokratická levicová strana, která podle jeho přesvědčení ve volbách uspěje. „Nebylo by rozumné a moudré, abychom ke covidové krizi přidali i politickou. Vedení ČSSD musí fungovat jako jeden tým a strana musí být srozumitelná navenek,“ dodal. V předvolební kampani chce ČSSD přesvědčit občany, že ví, co bude po covidu.

„Chceme být alternativou tomu, co se rýsuje, tedy pravicové vládě, privatizaci a slabému státu. Náš recept nejsou škrty a nízké daně. Budeme prosazovat zkrácení pracovní doby, pětitýdenní dovolenou, spravedlivou důchodovou reformu, zákon o dostupném bydlení. Naší jedinou ambicí je uspět ve volbách,“ uzavřel.

Návrat k sociální demokracii starého střihu a její ovládnutí Milošem Zemanem podtrhlo čerstvé oznámení Zelených, že ukončí jednání o předvolební spolupráci s ČSSD.

Bude jednat o Sputniku

Šéf ČSSD se obsáhle také věnoval ruské vakcíně Sputnik V. Zdůraznil, že v ČR se jí bude očkovat až po schválení Evropskou lékovou agenturou. Je ale připraven odletět do Moskvy, aby dohodl její dodávky. „Stál bych o to, abychom kontaktovali Ruskou federaci a zajistili si v předstihu dovoz ruské vakcíny, podobně, jako to udělalo Německo. Musíme udělat vše, abychom očkování urychlili,“ řekl ministr vnitra a brzy i zahraničí Jan Hamáček.