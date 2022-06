V Praze je další jaderný reaktor. Obejde se bez ruského paliva

Víte, kde se v České republice nachází nejvíce jaderných reaktorů? Pokud tipujete, že v elektrárnách Dukovany a Temelín, máte pravdu jen částečně. Obě elektrárny sice dohromady disponují šesti reaktory, ale kdyby měřítkem byl počet reaktorů na jednom území, vyhrály by střední Čechy. Dva reaktory běží v Centru výzkumu v Řeži nedaleko Prahy a na podzim by se měl rozběhnout i nový reaktor v útrobách pražského ČVUT, jež doplní stávají zařízení VR-1 slangově nazývané „Vrabec“, které tu pro výukové účely funguje již od 90. let minulého století.

Usazování reaktorové nádoby VR-2 | Foto: se svolením ČVUT